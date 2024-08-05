МИД: во время беспорядков в Бангладеш россияне не пострадали

В МИДе сообщили, что находящиеся в Бангладеш россияне не пострадали

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Россияне, которые находятся в Бангладеш, не пострадали в ходе беспорядков в стране, сообщила пресс-служба МИД России со ссылкой на данные посольства России в Дакке.

В пресс-службе ведомства отметили, что смена политических сил у власти в Бангладеш является внутренним делом этой страны, однако добавили, что в Москве «рассчитывают на скорейшее возвращение внутриполитических процессов в дружественном нам государстве в конституционное русло».

Ранее 5 августа посольство России в Дакке рекомендовало россиянам, которые находятся в Бангладеш, не покидать места своего проживания в этой стране и соблюдать введенные властями правила комендантского часа.

В дипмиссии также сообщили, что в Бангладеш находятся около 5 тыс. россиян, большинство из них работают на строительной площадке АЭС «Руппур» (проект реализует ГК «Росатом»)».

Протесты в Бангладеш продолжаются с конца июня, их участники требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость страны в 1971 году. Противники системы называют ее дискриминационной и приносящей пользу сторонникам экс-премьер-министра страны Шейх Хасины, чья партия «Авами Лиг» возглавляла движение за независимость.

5 августа 76-летняя Хасина, которая была у власти в Бангладеш с 2009 года, ушла в отставку.