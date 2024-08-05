 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В МИДе сообщили, что находящиеся в Бангладеш россияне не пострадали

МИД: во время беспорядков в Бангладеш россияне не пострадали
Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters
Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Россияне, которые находятся в Бангладеш, не пострадали в ходе беспорядков в стране, сообщила пресс-служба МИД России со ссылкой на данные посольства России в Дакке.

В пресс-службе ведомства отметили, что смена политических сил у власти в Бангладеш является внутренним делом этой страны, однако добавили, что в Москве «рассчитывают на скорейшее возвращение внутриполитических процессов в дружественном нам государстве в конституционное русло».

Ранее 5 августа посольство России в Дакке рекомендовало россиянам, которые находятся в Бангладеш, не покидать места своего проживания в этой стране и соблюдать введенные властями правила комендантского часа.

Дипломаты рассказали, сколько россиян находятся в протестующем Бангладеш
Политика
Фото:Mohammad Ponir Hossain / Reuters

В дипмиссии также сообщили, что в Бангладеш находятся около 5 тыс. россиян, большинство из них работают на строительной площадке АЭС «Руппур» (проект реализует ГК «Росатом»)».

Протесты в Бангладеш продолжаются с конца июня, их участники требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость страны в 1971 году. Противники системы называют ее дискриминационной и приносящей пользу сторонникам экс-премьер-министра страны Шейх Хасины, чья партия «Авами Лиг» возглавляла движение за независимость.

5 августа 76-летняя Хасина, которая была у власти в Бангладеш с 2009 года, ушла в отставку.

Премьер-министр Бангладеш на фоне протестов подала в отставку

Число заявок на семейную ипотеку упало после перезапуска программы

Израиль рассматривает возможность нанесения превентивного удара по Ирану

Силовики задержали директора парка «Патриот»

Райффайзенбанк приостановил возможность открывать новые брокерские счета

Причины резкого падения криптовалют

Основные способы мошенничества при купле-продаже квартир. Как уберечься

Продажи новых автомобилей в России в июле выросли на 42%

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Бангладеш беспорядки МИД Дакка
Материалы по теме
Сын экс-премьера Бангладеш заявил, что его мать «разочарована»
Политика
Дипломаты рассказали, сколько россиян находятся в протестующем Бангладеш
Политика
Бангладешские силовики застрелили трех протестующих в Дакке
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 93,04 (+0,21) Инвестиции, 17:54 Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 84,95 (-0,76) Инвестиции, 17:54
Рекорд на велотреке и скандал с флагами. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 20:14
Иран предупредил о намерении атаковать ИзраильПолитика, 20:13
На Олимпиаде флаг сборной Тайваня повесили под китайскимСпорт, 20:11
Эксперты оценили снижение доступности жилья по IT-ипотеке в миллионникахНедвижимость, 19:59
Как бегство премьера Бангладеш скажется на российских проектах в странеПолитика, 19:44
В МИДе сообщили, что находящиеся в Бангладеш россияне не пострадалиПолитика, 19:38
В России не начнут продажу «красивых» номеров. Что произошлоАвто, 19:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Черный понедельник» в Азии и США: как он повлияет на индекс МосбиржиИнвестиции, 19:35
Протесты в Бангладеш и отставка премьера. ФоторепортажПолитика, 19:31 
В Нигерии задержали лидера протестов по фамилии ЛенинПолитика, 19:18
Пловчиха из Израиля пошла на ужин МОК и не попала на финальный заплывСпорт, 19:18
Суд наказал заключением бывших топ-менеджеров «Почты России»Общество, 19:16
МЧС Украины опровергло данные о пожаре на заводе «Турбоатом» в ХарьковеПолитика, 19:15
В World Taekwondo заявили, что разочарованы отстранением россиян от ИгрСпорт, 19:14