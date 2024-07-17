Силовики задержали экс-главу департамента культуры Москвы Кибовского

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского по делу о получении взятки и мошенничестве

Александр Кибовский (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра правительства Москвы, возглавлявшего департамент культуры Александра Кибовского сообщили два источника РБК, знакомых с материалами дела.

Собеседник РБК, близкий к Следственному комитету сообщил, что следственные действия в отношении бывшего главы депкульта начались на прошлой неделе. В квартире Кибовского прошел обыск, были изъяты электронные носители. Кибовский допрошен, его проверяют на причастность к инкриминируемым преступлениям, добавил источник.

Следствие обратилось в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством об аресте Кибовского.

Он проходит по делу о мошенничестве и взятке (ст. 290, ч. 6 УК и ст. 159, ч. 4). По статье о взяточничестве должностным лицом в особо крупном размере (ст.290, ч.6 УК) возможное наказание штраф, лишение возможности занимать определенные должности на срок до 15 лет либо лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. По статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ст.159,ч.4) предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

В столичном правительстве Александр Кибовский работал с ноября 2010 года. Сначала он был руководителем городского департамента культурного наследия (Москомнаследие), а с 2015 года по сентябрь 2023 года возглавлял городской департамент культуры.

Александр Кибовский родился в Москве в 1973 году. В 1995 году окончил РГГУ, а в 2009 году — МГУПИ (Московский государственный университет приборостроения и информатики). После обучения в РГГУработал в музее-панораме «Бородинская битва».

В 2000–2001 годах проходил срочную службу в 1-м Центральном флотском экипаже (Москва) ВМФ, уволился в запас в звании сержанта, затем работал в комитете по культуре Москвы.

За свою карьеру Кибовский поработал в Министерстве культуры (в 2001-2004 годах работал в департаменте по сохранению культурных ценностей), в правительстве России (в 2006–2008 годах был заместителем руководителя департамента массовых коммуникаций, культуры и образования). В июне 2008 года возглавил Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия, откуда в 2010 году перешел на пост руководителя департамента культурного наследия Москвы.

Кибовский — действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса, заслуженный деятель искусств России, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.