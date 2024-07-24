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Защита экс-главы Депкульта обжаловала арест по делу о коррупции

Бывшего главу Депкульта Москвы заподозрили в получении взяток на 100 млн руб. за выгодные условия по тендерам. С прошлой осени он был советником правительства и аппарата мэра по культурному сотрудничеству с новыми регионами
Александр Кибовский
Александр Кибовский (Фото: moscowcourts / Telegram)

Защита советника аппарата мэра и правительства Москвы по культурному сотрудничеству с новыми субъектами Александра Кибовского обжаловала его арест по делу о мошенничестве и взятке. Дело рассматривает Замоскворецкий районный суд Москвы, карточка размещена на его сайте.

В московском правительстве Кибовский работал с 2010 года. Сперва он возглавлял департамент культурного наследия (Москомнаследие), а с 2015 года по сентябрь 2023 года был руководителем городского департамента культуры. В октябре 2023 года Кибовского назначили советником аппарата мэра и правительства Москвы по культурному сотрудничеству с новыми регионами.

Кибовского арестовали неделю назад на два месяца. Следствие подозревает, что он, занимая высокопоставленную должность в правительстве Москвы, совместно с другими людьми нелегально получал деньги за создание «условий подконтрольным фирмами для участия в тендерах по завышенной стоимости». Предполагаемая сумма взяток — около 100 млн руб.

По статье о взяточничестве должностным лицом в особо крупном размере (ст. 290, ч. 6 УК) ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет, а по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ст. 159, ч. 4), предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.

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