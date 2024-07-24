Защита экс-главы Депкульта обжаловала арест по делу о коррупции
Защита советника аппарата мэра и правительства Москвы по культурному сотрудничеству с новыми субъектами Александра Кибовского обжаловала его арест по делу о мошенничестве и взятке. Дело рассматривает Замоскворецкий районный суд Москвы, карточка размещена на его сайте.
В московском правительстве Кибовский работал с 2010 года. Сперва он возглавлял департамент культурного наследия (Москомнаследие), а с 2015 года по сентябрь 2023 года был руководителем городского департамента культуры. В октябре 2023 года Кибовского назначили советником аппарата мэра и правительства Москвы по культурному сотрудничеству с новыми регионами.
Кибовского арестовали неделю назад на два месяца. Следствие подозревает, что он, занимая высокопоставленную должность в правительстве Москвы, совместно с другими людьми нелегально получал деньги за создание «условий подконтрольным фирмами для участия в тендерах по завышенной стоимости». Предполагаемая сумма взяток — около 100 млн руб.
По статье о взяточничестве должностным лицом в особо крупном размере (ст. 290, ч. 6 УК) ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет, а по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ст. 159, ч. 4), предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.
Он удостоен звания заслуженного деятеля искусств России и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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