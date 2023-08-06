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МИД назвал «недостоверным вбросом» данные о недовольстве послом Китая

МИД: сведения о недовольстве Москвы послом Китая — недостоверный вброс
Посольство Китая накануне обратилось в ФСБ и МИД из-за «жестоких и чрезмерных» действий пограничников. Анонимные каналы распространили сведения, что деятельность посла вызывает недовольство Москвы, МИД эти данные назвал вбросом
Чжан Ханьхуэй
Чжан Ханьхуэй (Фото: Алексей Майшев / ТАСС)

Информация о том, что российский МИД недоволен пребыванием в стране китайского посла Чжан Ханьхуэя и ищет способы «негласно проинформировать китайскую сторону» об этом — безусловный фейк, провокационный и недостоверный вброс, ничего подобного не происходит, заявило ведомство.

«Это не что иное, как нагнетание негативного информационного фона, имеющее целью подрыв российско-китайского сотрудничества. Как всем известно, больше всего вызывает зависть и раздражает наших недоброжелателей партнерство с теми странами, с которыми действительно все идет хорошо и с большими перспективами», — сказано в сообщении.

МИД отметил, что эту информацию первым сообщил анонимный телеграм-канал (министерство приложило скриншот публикации в канале «Незыгарь»). В сообщении канала говорилось, что китайское посольство не раз жестко комментировало «рутинные события, которые в практике дружественных и межгосударственных отношений решаются кулуарно и без эмоциональных оценок».

Фото: МИД России
Фото: МИД России

Накануне посольство Китая обратилось в МИД и ФСБ из-за «жестоких и чрезмерных» действий российских правоохранительных органов, которые отказались пропустить в Россию пять китайских граждан. Инцидент произошел 29 июля, когда пятеро китайцев попытались попасть в Россию из Казахстана. По сведениям посольства, на пункте пропуска «Караузек» в Астраханской области их «неоднократно допрашивали в течение четырех часов», а затем отказали во въезде. Их туристические визы аннулировали, добавили в дипмиссии.

Китайское посольство изучило видео, предоставленное участниками произошедшего. Дипломаты заявили, что действия пограничников «серьезно нарушили законные права и интересы граждан Китая», и попросили объяснить причину инцидента, «принять активные меры по устранению негативного влияния и не допустить, чтобы подобное повторялось в будущем». Дипломаты также попросили «провести дополнительное расследование из-за чрезмерной правоохранительной деятельности» сотрудников погранслужбы и предоставить Пекину «удовлетворительный ответ».

Bloomberg отметило, что сообщение посольства резко контрастирует с заявлениями Москвы и Пекина об отсутствии «запретных зон» в сотрудничестве и границ для дружбы.

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В конце июля представителя китайского МИДа спросили, действительно ли здание генерального консульства в Одессе пострадало в ходе удара российских военных по Одессе 20 июля, а также обращался ли Пекин по этому поводу к Москве. Он ответил, что здание пострадало из-за взрыва, произошедшего неподалеку. Взрывной волной выбиты оконные стекла и повреждена поверхность стен. Ведомство не утонило причину произошедшего. «Сотрудники консульства уже давно покинули помещение, и никто не пострадал. Китай внимательно следит за развитием событий и поддерживает контакты с заинтересованными сторонами. Мы примем все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и граждан на Украине», — добавил представитель Пекина.

Затем МИД России дал посольству Китая в Москве «необходимые пояснения о ходе специальной военной операции». К тому дню в Одессе три ночи подряд раздавались взрывы. Минобороны России отчитывалось о нанесении «ударов возмездия» по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в Одессе и Черноморске. В министерстве настаивают, что наносят удары только по военным объектам.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай МИД
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