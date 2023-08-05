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Китай обратился в МИД России из-за «жестокого» инцидента на границе

Пекин потребовал от Москвы объяснить, почему пятерых туристов из Китая не пустили в Россию
В конце июля пятеро китайских туристов пытались пересечь казахстанско-российскую границу. Их допрашивали в течение четырех часов, а затем не пустили в Россию и аннулировали визы, заявили дипломаты, потребовав от Москвы объяснений
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Посольство Китая в России сделало представление МИД, ФСБ и погранслужбе страны из-за «жестоких и чрезмерных» действий российских правоохранительных органов, которые отказались пропустить в Россию пятерых китайских граждан. Заявление дипломатов опубликовано в соцсети WeChat, внимание на него обратил Bloomberg.

По данным посольства, 29 июля пятеро китайцев пытались попасть в Россию из Кахазстана. На границе двух стран в пункте пропуска Караузек (Астраханская область) их «неоднократно допрашивали в течение четырех часов», а затем отказали во въезде. Их туристические визы, по данным дипмиссии, были аннулированы.

Дипломаты сообщили, что изучили видео, которое представили участники инцидента, и после этого обратились к российским властям. Они заявили, что действия российских пограничников «серьезно нарушили законные права и интересы граждан Китая».

В связи с этим посольство потребовало от России объяснить причину инцидента, «принять активные меры по устранению негативного влияния и не допустить, чтобы подобное повторялось в будущем». Дипломаты также попросили «провести дополнительное расследование из-за чрезмерной правоохранительной деятельности» сотрудников погранслужбы и предоставить Пекину «удовлетворительный ответ».

Российская сторона пока не комментировала ситуацию.

Bloomberg отмечает, что сообщение посольства резко контрастирует с совместным заявлением лидера Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина о том, что что дружба между Москвой и Пекином «не имеет границ», а в сотрудничестве «нет запретных зон». Заявление было подписано после визита Путина в Китай в начале февраля 2022 года.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Китай посольство российская граница
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