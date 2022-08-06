Тайвань сообщил о приближении к острову не менее 20 военных самолетов КНР

Китайский военный истребитель J-11 (Фото: Ng Han Guan / AP)

По меньшей мере 20 самолетов ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в ходе учений совершили заход в опознавательную зону ПВО Тайваня. Об этом Минобороны сообщило в своем Twitter (соцсеть заблокирована по требованию прокуратуры).

Как следует из сообщения, в зону действия ПВО вошли десять истребителей Су-30, по четыре J-16 и J-11, а также самолет радиоэлектронной разведки Y-8 и воздушный заправщик Y-20. Военные Тайваня в ответ распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

Китайские самолеты совершают полеты в рамках учений, которые были объявлены в ответ на визит 2 августа спикера конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Китай считает Тайвань своей территорией. Власти КНР резко раскритиковали визит Пелоси, заявив, что она бросила вызов миру, намеренно совершила провокацию и нарушила принцип «одного Китая». Пекин приостановил сотрудничество США по ряду областей и решил ввести санкции против Пелоси.

В Вашингтоне настаивают, что прилет Пелоси не противоречит принципу «одного Китая» и не означает изменения политики США по отношению к КНР. Госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что приостановка Пекином американо-китайского диалога по некоторым вопросам, в том числе изменения климата, будет иметь долгосрочные последствия. Меры, которые Китай принимает в рамках военных учений, он назвал несоразмерными мирному визиту Пелоси на Тайвань.

Москва также осудила визит Пелоси. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, напряженность в регионе и вокруг Тайваня была «искусственно спровоцирована». «Это был совершенно ненужный визит и ненужная провокация», — отметил он.