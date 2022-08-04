США отложили ракетные испытания из-за напряженности вокруг Тайваня

Администрация Джо Байдена отложила испытания МБР Minuteman III, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с КНР, возникшей из-за Тайваня, сообщила газета The Wall Street Journal. В Белом доме подтвердили перенос пуска

Испытание баллистической ракеты Minuteman III (Фото: U.S. Air Force / AP)

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III перенесены, они состоятся в ближайшем будущем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его слова приводит Reuters.

Ранее о том, что администрация президента США Джо Байдена отложила плановый испытательный пуск МБР Minuteman III, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Китаем, возникшей из-за Тайваня, сообщила газета The Wall Street Journal.

Испытания должны были пройти на этой неделе на авиабазе Ванденберг в Калифорнии. На какой именно срок их перенесли, не уточняется. По словам одного из источников, задержка может продлиться до десяти дней. Изданию не удалось связаться с представителями Пентагона.

В этом году власти США уже откладывали плановые испытания Minuteman III, которые должны были пройти в начале марта. Тогда в Пентагоне заявили, что решение принято из-за нежелания Вашингтона «участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или истолкованы» на фоне российской военной операции на Украине.

«Очередной перенос выглядит особенно странным на фоне недавнего залпового пуска БРПЛ (два пуска по две ракеты Trident II в Тихом океане). Соответственно, встает вопрос о реальных причинах, так как опасения эскалации не очень убедительно смотрятся в качестве таковых, пусть [государственный секретарь США] Энтони Блинкен и не постеснялся упомянуть прошлый такой случай в своем выступлении на обзорной конференции ДНЯО [Договор о нераспространении ядерного оружия] как пример ответственного подхода США к ядерному оружию», — сказал РБК научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

Он отметил, что программа по замене топлива МБР Minuteman III завершилась в 2009 году и, как предполагалось, на 2020-е годы новых ракетных ступеней хватит. Однако, по словам Стефановича, «работы велись, скажем так, с «оптимизацией стоимости» в качестве ключевого показателя эффективности и максимально использовались уже существующие материалы». Теперь, видимо, им приходится «расхлебывать последствия экономии». Причем, указал эксперт, при проектировании, разработке и производстве твердотопливных ракетных двигателей нового поколения в целом наблюдаются определенные трудности. Стефанович не исключил, что из этого могут проистекать проблемы с новыми гиперзвуковыми ракетами и «практически единогласная поддержка программы перспективной МБР «Сентинел», несмотря на дискуссии о целесообразности сохранения «сухопутной ноги» ядерной триады в принципе».

Читайте на РБК Pro Pro «Начальника никто не понял». Как изменить речь, чтобы лучше руководить «Начальника никто не понял». Как изменить речь, чтобы лучше руководить Инструкции Pro Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту Статьи Pro Почему из-за ухода западных брендов ТВ-реклама не подешевела Почему из-за ухода западных брендов ТВ-реклама не подешевела Статьи Pro Болезни и психологические травмы: чем ребенку грозит развод родителей Болезни и психологические травмы: чем ребенку грозит развод родителей Инструкции Pro «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами Инструкции Pro «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах Статьи Pro Как просить повышения зарплаты: 9 правил Как просить повышения зарплаты: 9 правил Инструкции Pro Как компании урезают расходы на зарплаты: четыре сценария Как компании урезают расходы на зарплаты: четыре сценария Статьи

Новый виток напряженности в отношениях между США и Китаем возник из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Остров стал частью ее азиатского турне, она не объявляла о поездке туда официально и проигнорировала предупреждения со стороны КНР. Это был первый за 25 лет визит спикера американской палаты представителей на Тайвань.

Пекин счел посещение Пелоси Тайваня, который Китай считает своей провинцией, нарушением суверенитета страны. В Соединенных Штатах, в свою очередь, отмечали, что визит Пелоси согласуется с их политикой в отношении Тайваня и «никаких причин для конфликта нет».

В ответ Китай начал военные учения близ Тайваня. Тайбэй счел их «очередной провокацией» и попыткой Китая изменить статус-кво в регионе.