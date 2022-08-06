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Путин после переговоров с Эрдоганом встретился с Кадыровым

Ранее Кадыров сообщил, что лично познакомился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и главой национальной разведывательной организации

После переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, они обсудили положение дел в Чечне и вопросы социально-экономического развития региона.

Ранее Кадыров сообщил, что во время переговоров Путина и Эрдогана лично познакомился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и главой национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом. «У нас состоялась неофициальная насыщенная и продуктивная беседа, в ходе которой мы пришли к единому мнению о необходимости налаживания тесного сотрудничества между Турцией и Чеченской Республикой в различных вопросах», — написал глава Чечни в Telegram, добавив, что принял приглашение посетить Турцию от «высоких гостей».

Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи продлились чуть больше четырех часов
Политика
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (слева направо)

Переговоры турецкого и российского президентов состоялись 5 августа в Сочи, встреча продлилась чуть больше четырех часов. По ее итогам стороны договорились перевести часть оплаты за поставки российского газа в Турцию в рубли, отстаивать суверенитет Ливии и территориальную целостность Сирии и вместе бороться с терроризмом на ее территории. Также президенты условились углублять сотрудничество во многих секторах экономики. Кроме того, Путин и Эрдоган отметили необходимость выполнения стамбульских соглашений по вывозу зерна из украинских портов.

В конце июля Эрдоган говорил, что Путин в беседе с ним изъявил желание наладить сотрудничество с производителем беспилотников Bayraktar. Песков в ответ на вопрос журналистов об этом сказал, что Россия и так сотрудничает с Турцией в военно-технической сфере, а Путин обсудит связанные с ней вопросы на переговорах с Эрдоганом в Сочи. Конкретного ответа на вопрос о том, хочет ли Москва сотрудничать с производителем боевых беспилотников, представитель Кремля не дал. Беседа по поводу Bayraktar в совместном заявлении президентов не упоминалась. Песков рассказал, что эта тема во время встречи не затрагивалась.

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