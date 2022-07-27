Песков ответил на вопрос о сотрудничестве России с Bayraktar

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 59,41 (+0,73) Инвестиции, 26 июл, 15:58
Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 58,66 (+0,88) Инвестиции, 26 июл, 15:58
Обрести свободу, не жертвуя комфортом: гибридный формат жилья в Москве РБК Стиль и Донстрой, 13:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:51
Не показывайте руководству много цифр: как оформлять отчеты и аналитику Pro, 13:48
Песков обвинил власти Молдавии в применении жестких мер к оппозиции Политика, 13:48
Производитель лифтов Otis объявил о продаже российского бизнеса Бизнес, 13:45
Спасение застревающих: как сделать российские лифты безопаснее Партнерский проект, 13:45
Верховная рада назначила генпрокурором Украины депутата от «Слуги народа» Политика, 13:45
В России появится новая автомобильная марка Jetour Авто, 13:39
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 13:32
Биатлонистка ответила на вопрос о предательстве после смены гражданства Спорт, 13:32
Минобороны сообщило об уничтожении пунктов ВСУ на заводе в Николаеве Политика, 13:29
Уехавшая из России группа Little Big отменила тур по стране 13:29
«Спартак» продолжит играть в форме от Nike Спорт, 13:26
«Умные» вложения: что учесть при разработке инвестиционной политики Pro, 13:25
Политика ,  

Песков ответил на вопрос о сотрудничестве России с Bayraktar

Фото: Lesjek Szymanski / EPA / ТАСС
Фото: Lesjek Szymanski / EPA / ТАСС

Россия сотрудничает с Турцией в военно-технической сфере, эта тема затрагивалась во время последних контактов президентов и будет обсуждаться на предстоящей встрече Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос, хочет ли Москва сотрудничать с производителем боевых беспилотников Bayraktar.

«Сам тот факт, что в такой чувствительной сфере развивается наше взаимодействие, говорит о том, что в целом весь комплекс наших взаимоотношений находится на весьма высоком уровне», — отметил Песков.

Ранее Эрдоган сообщил, что Путин в разговоре с ним выразил желание наладить сотрудничество с производителем «Байрактаров». Bayraktar TB2 стоит на вооружении ВМС Турции с 2014 года. Эти беспилотники оснащены системами лазерного наведения, а боевая нагрузка одного аппарата состоит из четырех ракет с дальностью поражения до 8 км. Один из главных покупателей таких дронов — Украина.

Эрдоган заявил о желании Путина сотрудничать с производителем Bayraktar
Политика
Стенд компании Baykar на выставке SAHA EXPO в Стамбуле

Путин и Эрдоган последний раз встречались 19 июля на полях трехстороннего саммита в «астанинском формате» в Иране. Следующая встреча президентов должна пройти 5 августа в Сочи. Песков сообщал, что они обсудят региональные проблемы и двусторонние отношения. Посол России в Турции Алексей Ерхов в числе возможных тем называл ситуацию на Украине и в Сирии и торгово-экономическое сотрудничество.

Теги
Турция Дмитрий Песков Кремль Bayraktar
Материалы по теме
Турция заявила о работе над аналогом зерновой сделки для топлива
Политика
На Украине сшили вышиванки с турецкими беспилотниками Bayraktar
Технологии и медиа
Посол назвал возможные темы переговоров Путина и Эрдогана в Сочи
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter