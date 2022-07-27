Песков ответил на вопрос о сотрудничестве России с Bayraktar

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Россия сотрудничает с Турцией в военно-технической сфере, эта тема затрагивалась во время последних контактов президентов и будет обсуждаться на предстоящей встрече Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос, хочет ли Москва сотрудничать с производителем боевых беспилотников Bayraktar.

«Сам тот факт, что в такой чувствительной сфере развивается наше взаимодействие, говорит о том, что в целом весь комплекс наших взаимоотношений находится на весьма высоком уровне», — отметил Песков.

Ранее Эрдоган сообщил, что Путин в разговоре с ним выразил желание наладить сотрудничество с производителем «Байрактаров». Bayraktar TB2 стоит на вооружении ВМС Турции с 2014 года. Эти беспилотники оснащены системами лазерного наведения, а боевая нагрузка одного аппарата состоит из четырех ракет с дальностью поражения до 8 км. Один из главных покупателей таких дронов — Украина.

Путин и Эрдоган последний раз встречались 19 июля на полях трехстороннего саммита в «астанинском формате» в Иране. Следующая встреча президентов должна пройти 5 августа в Сочи. Песков сообщал, что они обсудят региональные проблемы и двусторонние отношения. Посол России в Турции Алексей Ерхов в числе возможных тем называл ситуацию на Украине и в Сирии и торгово-экономическое сотрудничество.