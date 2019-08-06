Юрист заявил об уголовном деле против Порошенко в Панаме

Дело завели на основании письменных показаний юриста, утверждает он. По его словам, экс-президент Украины и его окружение скрывали в Панаме доходы, полученные преступным путем, собственность и активы

Петр Порошенко (Фото: Serg Glovny / ZUMA Wire / ТАСС)

Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко об отмывании доходов, полученных преступным путем. Об этом в своем Telegram заявил юрист Андрей Портнов, который при Викторе Януковиче занимал должность замглавы администрации президента.

По словам юриста, ранее он дал письменные показания под присягой о том, что Порошенко и его окружение скрывали на Панаме «преступные доходы, активы и собственность». Помимо этого, утверждает Портнов, экс-глава государства не платил налоги в бюджет Украины и отмывал похищенные средства.

Юрист заявил, что правоохранительные органы Панамы изучали документ около месяца, после чего приняли решение о возбуждении дела. Он отметил, что ждет от властей этой страны «активности по всем направлениям деятельности компаний Порошенко», по его коммерческим и торговым операциям и банковским счетам. Также он выразил надежду, что международные службы Генпрокуратуры Украины подадут ходатайство об аресте счетов и активов Порошенко по всему миру.

«Мы точно знаем, что его [Порошенко] финансовые и торговые офшорные сделки проходили в самые трагические дни гибели украинцев, и после первых результатов расследования покажем, как и чем он торговал, когда отправлял украинцев на войну», — написал Портнов.