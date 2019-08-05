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Berkshire Hathaway $226 (+14,44%) прогноз Morgan Stanley к 03.01.20
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Политика ,  
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Украинский юрист заявил о деле о поездке окружения Порошенко на Мальдивы

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное дело по трем статьям в связи с предполагаемой организацией экс-президентом Украины Петром Порошенко поездки близких к нему людей на Мальдивы по чужим паспортам. Об этом сообщил в Facebook первый замруководителя администрации президента Украины времен Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

По его словам, целью новой уголовной инициативы является определение новых офшоров, собственности, активов и счетов Порошенко и его окружения. «Факты, установленные в этом уголовном деле, являются не только самодостаточными для уголовного преследования фигурантов, но и вспомогательными, направленными на идентификацию их ранее неизвестных активов», — отметил он.

Ранее Портнов, говоря о планах подать заявление, писал, что необходимо установить все подставные фамилии и чужие паспорта фигурантов, чтобы проверить наличие у них зарубежной собственности, счетов и офшоров.

Политика
СМИ узнали об отдыхе Порошенко на Мальдивах с документами на чужое имя

В январе СМИ писали, что отпуск Порошенко в начале января 2018 года обошелся ему примерно в $500 тыс. Журналисты выяснили, что он вместе с девятью гостями поселился на самой дорогой вилле курорта и отдыхал там неделю. При этом Порошенко был зарегистрирован по именем Mr. Petro Incognito. «Страна.ua» со ссылкой на источник в украинских спецслужбах писала, что Порошенко и его семье были выданы так называемые ДОПы — документы оперативного прикрытия.

Его администрация признала факт поездки, однако сам Порошенко позднее говорил, что летал в отпуск под своей фамилией и за свой счет.

Теги: Петр Порошенко, Мальдивы, уголовное дело
Материалы по теме
СМИ узнали об отдыхе Порошенко на Мальдивах с документами на чужое имя
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Порошенко опроверг сообщения об отдыхе на Мальдивах под чужим именем
Политика
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