Украинский юрист заявил о деле о поездке окружения Порошенко на Мальдивы

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное дело по трем статьям в связи с предполагаемой организацией экс-президентом Украины Петром Порошенко поездки близких к нему людей на Мальдивы по чужим паспортам. Об этом сообщил в Facebook первый замруководителя администрации президента Украины времен Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

По его словам, целью новой уголовной инициативы является определение новых офшоров, собственности, активов и счетов Порошенко и его окружения. «Факты, установленные в этом уголовном деле, являются не только самодостаточными для уголовного преследования фигурантов, но и вспомогательными, направленными на идентификацию их ранее неизвестных активов», — отметил он.

Ранее Портнов, говоря о планах подать заявление, писал, что необходимо установить все подставные фамилии и чужие паспорта фигурантов, чтобы проверить наличие у них зарубежной собственности, счетов и офшоров.

В январе СМИ писали, что отпуск Порошенко в начале января 2018 года обошелся ему примерно в $500 тыс. Журналисты выяснили, что он вместе с девятью гостями поселился на самой дорогой вилле курорта и отдыхал там неделю. При этом Порошенко был зарегистрирован по именем Mr. Petro Incognito. «Страна.ua» со ссылкой на источник в украинских спецслужбах писала, что Порошенко и его семье были выданы так называемые ДОПы — документы оперативного прикрытия.



Его администрация признала факт поездки, однако сам Порошенко позднее говорил, что летал в отпуск под своей фамилией и за свой счет.