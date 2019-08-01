Против Порошенко завели дело о хищениях в армии

На Украине Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило новое дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил в своем аккаунте в Facebook бывший замглавы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

По его словам, уголовное производство начали вчера, 31 июля, и оно «может накрыть десятки людей из окружения» бывшего президента, в деле фигурируют экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева и другие чиновники, в частности сотрудники «Укроборонпрома» и Укрэксимбанка. Они вместе с бывшим президентом организовали преступную группу, в составе которой переводили миллионы гривен из «Укроборонпрома» в офшоры и другие юрисдикции, утверждает юрист.

Как отметил Портнов, это стало возможно, после того как по поручению Порошенко и Гонтаревой Нацбанк Украины отменил акты о контроле внешнеэкономических операций. Офшорные платежи «Укроборонпрома» могли теперь проходить предоплатой, без ограничения в сумме и валютного контроля Нацбанка.

«Это позволило сразу похитить у украинской армии несколько миллиардов гривен, прикрываясь официальным решением правления НБУ», — написал юрист.

Портнов назвал хищения «беспрецедентным воровством». По его словам, дело позволит конфисковать у нарушителей в доход государства все их имущество — акции, заводы, деньги и недвижимость.