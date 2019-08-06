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Посол ЕС оценил возможность выдачи электронных виз россиянам
Посол ЕС в России Маркус Эдерер позитивно оценил инициативу России о введении электронных виз. К ответным мерам в ЕС не готовы, но рассчитывают, что европейцы смогут получать от России больше многократных виз
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Евросоюзе пока не собираются вводить электронные визы для россиян в ответ на упрощение визового режима со стороны Москвы. Об этом РБК заявил глава диппредставительства ЕС в России Маркус Эдерер. «В своем подходе к упрощению процедуры выдачи виз Европейский союз всегда отдавал приоритет выдаче большого числа многократных виз с длительным сроком действия», — пояснил он.

Эдерер назвал «шагом в верном направлении» решение России с 1 октября 2019 года начать выдавать однократные электронные визы для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле.

Россия вводит электронные визы

С июля иностранные туристы могут получать электронные визы для посещения Калининграда, ранее такой порядок действовал для Дальнего Востока. Планируется, что с 2021 года режим выдачи электронных виз для иностранцев будет распространен по всей стране. Сообщалось, что такой возможностью смогут воспользоваться граждане Китая, Южной Кореи, Японии, Новой Зеландии, а также стран Европейского союза и не входящих в него государств Шенгенской зоны.

Конечный список государств, граждане которых смогут воспользоваться электронными визами в Россию, пока не утвержден. Ранее сообщалось, что в перечень таких государств войдет Финляндия. «Европейский союз надеется, что этот режим будет распространяться на граждан всех стран ЕС и всех стран — участниц Шенгенского соглашения, а также со временем будет использоваться для выдачи многократных виз», — сказал Эдерер.

Хотя инициатива по введению электронных виз и «создаст стимулы для любознательных туристов и студентов совершить первую поездку в Россию», ее позитивные последствия будут ограниченными, отметил посол ЕС. «Однократный характер этих виз, означающий, что путешественникам придется обращаться за визой каждый раз, когда они захотят совершить поездку в Россию, а также их непродолжительный срок действия (30 дней) и краткий разрешенный срок пребывания (до восьми суток) едва ли будут способствовать расширению бизнес-контактов и привлечению туристов», — объяснил Эдерер. «И то и другое требует многократных виз с длительным сроком действия», — добавил он.

Эдерер подчеркнул, что в ЕС остаются приверженными цели упрощения визового режима. «Мы считаем, что дальнейшее упрощение выдачи виз необходимо, поскольку потребность наших граждан в путешествиях растет, а привычные направления поездок меняются», — сказал он.

Как напомнил Эдерер, с 2020 года вступят в силу новые правила выдачи виз, которые затронут в том числе и россиян. Согласно им, путешественникам, совершающим частые поездки и имеющим положительную визовую историю, будут выдаваться многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком действия от одного года до максимум пяти лет. Стоимость визы будет составлять €35, указал посол ЕС.

Эдерер также обозначил шаги, выполнения которых в ЕС ожидают от российской стороны в рамках упрощения выдачи виз. Первый шаг, по словам Эдерера, должен быть направлен на увеличение доли выдаваемых европейцам мультивиз и виз на более длительные периоды. По данным за 2018 год, доля выдаваемых гражданам России многократных виз составляет 82%, в то время как только 21% российских виз, выдаваемых гражданам ЕС, являются многократными, обратил внимание дипломат. «Мы ожидаем, что Россия начнет предоставлять гражданам ЕС такие же упрощенные процедуры, какие ЕС предоставляет россиянам — большая доля многократных виз и более длительный срок действия выданных виз. Речь о соблюдении того, что в дипломатии мы называем принципом взаимности», — отметил Эдерер.

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Второй шаг касается изменения и в подходе к так называемому льготному периоду, то есть дополнительным дням, которые путешественнику даются на случай изменения графика поездки. Европейские консульства, отметил Эдерер, как правило, добавляют к срокам поездки несколько дней, чтобы у иностранца была возможность в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, например болезни или отмены рейса, скорректировать время поездки. «Российские же консульства с большей долей вероятности выдадут европейцу визу [...] вообще без льготного периода», — сказал дипломат. «Это означает, что если в силу непредвиденных обстоятельств человек не сможет покинуть Россию [...] сразу, то и он, и сотрудники пограничной службы столкнутся со сложностями», — пояснил он.

В 2018 году заявку на получение шенгенской визы подали почти 3,7 млн россиян — на 190 тыс. (или около 5%) меньше, чем в 2017 году. Из 3,7 млн заявок только 1,6% были отклонены, а доля выданных мультивиз составила 81,9%. При этом до начала украинского конфликта в 2014 году число заявок россиян на шенгенскую визу составило более 6,9 млн. Российские консульства, находящиеся в странах Шенгенского соглашения, за 2018 год выдали более 1,4 млн виз, следует из данных консульского департамента МИДа.

Сотрудничество России и ЕС по упрощению визового режима

С 2014 года Европейский союз временно приостановил переговоры с Россией по вопросам дальнейшего упрощения выдачи виз и перехода к безвизовому режиму. Однако стороны продолжают сотрудничество в рамках Совместного комитета Россия — ЕС по наблюдению за выполнением соглашения об упрощении выдачи виз, которое было заключено в 2006 году.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Россия - ЕС, Евросоюз, Шенгенская зона, визовой режим, электронные визы
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