ЕС упростит правила выдачи шенгенских виз для добросовестных туристов

Туристам с хорошей визовой историей упростят получение долговременных виз, однако их стоимость возрастет

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Европейский парламент одобрил предложения Еврокомиссии (ЕК) по изменению правил выдачи шенгенских виз, сообщается на сайте ЕК.

Изменения должны упростить получение краткосрочных виз в страны ЕС для «добросовестных путешественников», а также одновременно укрепить стандарты безопасности и снизить риски нерегулярной миграции и упросить высылку нелегальных мигрантов.

Согласно новым правилам туристы смогут раньше подавать заявление на получение виз — за шесть месяцев до планируемой поездки (девять месяцев для моряков) вместо нынешних трех месяцев. Там, где это возможно, заявления на визы можно будет заполнять и подавать в электронном виде.

Многократные визы будут выдавать на более долгий срок. «Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания — от одного года до пяти лет», — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Европарламент, как ранее Совет ЕС и Еврокомиссия, также одобрил увеличение визового сбора с €60 до €80. Граждане стран, с которыми подписано соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом (сюда относится и Россия), будут платить за визу по новым правилам €40.