Финляндия ужесточила визовые требования для россиян

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Финляндия теперь будет запрашивать у россиян, подающих заявление на шенгенскую визу, полный комплект сопроводительных документов о поездке в соответствии с директивой Евросоюза. Об этом сообщает министерство иностранных дел страны. Изменения вступят в силу с 1 сентября.

В настоящий момент россиянам, которые хотят получить визу в Финляндию, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора. Более детальные документы требовались лишь в исключительных случаях.

Как сообщает МИД Финляндии, наиболее существенные изменения для туристов и других частных посетителей коснутся документов, подтверждающих наличие денег и планы передвижения по стране. В частности, будет нужно предъявить копию билетов и бронь отелей.

Что касается подтверждения финансовых средств, оно может быть оформлено в виде справки с места работы с информацией о зарплате, либо выписки из банка за три месяца. Заявитель также может предоставить свидетельство о праве собственности на недвижимость в России.

РБК обратился за комментарием в МИД России.