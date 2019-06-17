«Коммерсантъ» узнал о поручении Путина об электронных визах с 2021 года

«Коммерсантъ» узнал о поручении Путина об электронных визах с 2021 года

До этого планировалось, что по всей стране визы будут введены к концу 2021 года. Новый тип визы будет одноразовым и предусматривать въезд на срок до 16 дней

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В подписанном президентом Владимиром Путиным поручении ответственными по внедрению электронных виз в России указаны глава правительства Дмитрий Медведев, главы МВД и МИДа Владимир Колокольцев и Сергей Лавров, а также руководитель ФСБ Александр Бортников, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст поручения.

Электронные визы заработают с 1 января 2021 года и будут одноразовыми, получить их можно будет на срок до 16 дней, говорится в статье.

Путин поручил чиновникам утвердить план необходимых мероприятий по введению электронной визы и обеспечить его исполнение, докладывать о ходе работ он потребовал ежеквартально.

План мероприятий проекта «Цифровое государственное управление» предусматривал, что систему электронных виз по всей стране запустят к декабрю 2021 года, писал ранее РБК.

Механизм упрощенного въезда по электронной визе с августа 2017-го действует на Дальнем Востоке, с июня 2019 года система, по плану, должна заработать в Забайкальском крае, через месяц — в Калининградской области. Чтобы получить, иностранец должен заполнить анкету на специальном сайте МИДа. На нем указано, что новую визу могут получить граждане 18 стран, в том числе Китая, Японии, Ирана, Индии, Мексики, ОАЭ, Сингапура, Турции. Она выдается бесплатно.