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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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«Коммерсантъ» узнал о поручении Путина об электронных визах с 2021 года
До этого планировалось, что по всей стране визы будут введены к концу 2021 года. Новый тип визы будет одноразовым и предусматривать въезд на срок до 16 дней
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В подписанном президентом Владимиром Путиным поручении ответственными по внедрению электронных виз в России указаны глава правительства Дмитрий Медведев, главы МВД и МИДа Владимир Колокольцев и Сергей Лавров, а также руководитель ФСБ Александр Бортников, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст поручения.

Электронные визы заработают с 1 января 2021 года и будут одноразовыми, получить их можно будет на срок до 16 дней, говорится в статье.

Путин поручил чиновникам утвердить план необходимых мероприятий по введению электронной визы и обеспечить его исполнение, докладывать о ходе работ он потребовал ежеквартально.

План мероприятий проекта «Цифровое государственное управление» предусматривал, что систему электронных виз по всей стране запустят к декабрю 2021 года, писал ранее РБК.

Механизм упрощенного въезда по электронной визе с августа 2017-го действует на Дальнем Востоке, с июня 2019 года система, по плану, должна заработать в Забайкальском крае, через месяц — в Калининградской области. Чтобы получить, иностранец должен заполнить анкету на специальном сайте МИДа. На нем указано, что новую визу могут получить граждане 18 стран, в том числе Китая, Японии, Ирана, Индии, Мексики, ОАЭ, Сингапура, Турции. Она выдается бесплатно.

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МЭР запустит маркетплейс для продажи туров с электронной визой в Россию

Министерство экономического развития разрабатывает платформу, на которой иностранцы смогут купить тур и получить новый тип визы, заявил замминистра Сергей Галкин в феврале.

На сессии Петербургского международного экономического форума глава Ростуризма Зарина Догузова допускала, что система может заработать на всей территории России в течение года — полутора лет, передавал корреспондент РБК. «Создана по распоряжению президента даже специальная рабочая группа, и на ее площадке практически еженедельно идет обсуждение этого вопроса. Он находится фактически на финальной стадии обсуждения, и мы исходим из того, что в самое ближайшее время будет принято положительное решение по данному вопросу, и в перспективе года-полтора электронный режим визы заработает на территории всей страны», — сказала она.

Вице-премьер Ольга Голодец там же говорила, что государство хотело бы увеличить объем внутреннего и въездного туризма «как минимум до $20 млрд».

Авторы: Андрей Гатинский, Елена Сухорукова
Теги: Владимир Путин, электронные визы
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