Путин разрешил иностранцам приезжать в Петербург по электронной визе

Иностранцы, приезжающие в Ленинградскую область и Санкт-Петербург, смогут использовать для въезда в Россию электронную визу. Указ об этом подписал Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

Система въезда по электронной визе начнет действовать с 1 октября. Чтобы ее получить, иностранец будет должен написать заявление на специальном сайте МИДа не позднее чем за четыре дня до предполагаемой даты въезда. Разрешение на пребывание на территории России будет выдаваться на срок до восьми дней. Консульский сбор за электронную визу собираться не будет.

Правительство должно будет до 1 октября определить список стран, граждане которых смогут пользоваться электронными визами.

Министр экономического развития России Максим Орешкин ранее заявлял, что система электронных виз может быть внедрена в России с начала 2020 года. Поручение внедрить такие визы с 1 января 2021 года давал президент Владимир Путин.