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Советник Трампа назвал блефом угрозу Ирана блокировать Персидский залив
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Советник Трампа назвал блефом угрозу Ирана блокировать Персидский залив
Политика, 06 авг, 23:37
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Советник Трампа назвал блефом угрозу Ирана блокировать Персидский залив
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности заявил, что попытка Ирана заблокировать Ормузский пролив, который отделяет Персидский залив от Индийского океана, будет серьезной ошибкой тегеранских властей
Джон Болтон (Фото: Ye Pingfan / Xinhua / Zuma / Global Look Press)

В ходе обсуждения иранской проблемы на телеканале Fox News ведущий спросил советника американского президента Джона Болтона, как может Иран ответить на новые санкции со стороны США. В частности, речь шла о возможном перекрытии Ормузского пролива, через который идут танкеры из Персидского залива. Болтон на это ответил, что такой шаг будет ошибочным со стороны иранских властей.

«Власти Ирана совершили много ошибок, но перекрытие Ормузского пролива будет самой крупной их ошибкой. Я не думаю, что они серьезно рассуждают на эту тему. На мой взгляд, это блеф. Но им в любом случае не надо недооценивать наше стремление оказывать давление до тех пор, пока проблема ядерного оружия не будет снята», — заявил Болтон.

Советник Трамп также подчеркнул, что США не настаивают на смене власти в Иране, однако рассчитывают решить несколько проблем: ядерная программа, военное вмешательство Тегерана в соседние страны, а также поддержка терроризма.

Ранее представитель Центрального командования вооруженных сил США Билл Урбан заявил. Что США и их партнеры готовы обеспечить свободу навигации и коммерческие перевозки в районе Персидского залива.

6 августа Президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана в два этапа. С 7 августа будут возобновлены ограничения на покупку правительством Ирана банковских векселей США, торговлю иранским золотом, графитом, алюминием, сталью, углем. Также будут прекращены все сделки с применением иранского риала, санкции наложат на иранский автомобильный сектор и суверенный долг республики.

С 5 ноября США наложат ограничения на нефтяные операции Ирана, работу портовых операторов, сектора энергетики, судоходства и судостроения, а также на сделки иностранных финансовых учреждений с Центробанком Ирана.

В начале июля в иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что готовы заблокировать поставки топлива в Персидском заливе. «Любые враждебные действия со стороны Штатов будут им дорого стоить», — заявил заместитель главы корпуса Исмаил Коусари.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Иран , Джон Болтон
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