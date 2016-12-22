США ответили Ирану на угрозы перекрыть поставки нефти в Персидском заливе

В Пентагоне заявили, что ВМС США готовы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе, сообщает Reuters.

«США и их партнеры обеспечивают безопасность и стабильность в регионе. Вместе мы готовы обеспечить свободу навигации и коммерческие перевозки в соответствии с международными нормами», — заявил представитель Центрального командования ВС США капитан Билл Урбан. Так он прокомментировал заявление иранского Корпуса стражей исламской революции о том, что в случае, если США введут запрет на импорт иранской нефти, Тегеран через Ормузский пролив заблокирует все поставки топлива в Персидском заливе.

Ранее представитель Госдепартамента США Брайан Хук заявил, что целью американских санкций является оказание давления на иранский режим и «сокращение до нуля его доходов от продаж сырой нефти».

Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил о выходе страны из ядерной сделки с Тегераном, которая предусматривала поэтапное снятие экономических санкций с Ирана в обмен на сворачивание им ядерной программы. Вашингтон объявил о том, что к ноябрю возобновит санкции против страны. Ожидается, что они затронут иранскую промышленность, торговлю и золотодобычу, а также топливно-энергетический комплекс.