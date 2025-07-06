Маск подал документы на регистрацию своей America Party
В базе данных Федеральной избирательной комиссии США (FEC) появилось заявление о создании America Party (партия «Америка»), которую намеревался организовать бизнесмен Илон Маск.
В документе в качестве кандидата назван он сам. Как казначей и хранитель записей — Вайбхав Танеджа, главный финансовый директор Tesla и уроженец Индии.
Маск подал несколько заявок: две из них на America Party (в названии первой в скобках значится AMEP, второй — TAP); а также на Конгресс партии «Америка» и на кандидатство. Кроме того, в базе есть заявки на создание Национального комитета партии «Америка», а также партий Х (так же называется соцсеть Маска) и DOGE (такое же название имеет Департамент эффективности правительства — Department of Government Efficiency, работу которого курировал Маск) — но в этих документах не фигурируют ни данные Маска, ни Танеджи.
Маск заявил о планах создать свою партию около месяца назад на фоне ссоры с президентом Дональдом Трампом, которого он активно поддерживал на выборах и в первые месяцы президентства. 4 июля, в День независимости США, бизнесмен провел опрос насчет того, нужна ли стране еще одна партия. Две трети участников высказались за, после чего Маск объявил, что создаст свою партию.
6 июля он рассказал, что планирует подорвать «однопартийную систему» в США, имея в виду слияние интересов демократов и республиканцев в стране. Также он объяснил, почему поменял свое мнение о Трампе: по его словам, причиной стала политика республиканца, которая ведет к увеличению дефицита бюджета США до $2,5 трлн, что «приведет страну к банкротству».
Трамп говорил, что считает Маска «замечательным парнем», однако на их отношения повлияло снижение поддержки отрасли электромобилей, которые производит в том числе Tesla.
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