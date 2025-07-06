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Политика ,  
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Маск пообещал «веселье» на съезде созданной им партии «Америка»

Илон Маск
Илон Маск (Фото: Kirsty Wigglesworth / Getty Images)

Маск пообещал «веселье» на съезде созданной им 5 июля партии «Америка». Об этом он написал в соцсети X.

Бизнесмен спросил у подписчиков о том, когда и где нужно провести первую встречу партии.

Маск ранее отмечал, что его новая партия «Америка» планирует подорвать «однопартийную систему», имея в виду слияние интересов демократов и республиканцев в стране.

О создании новой политической партии бизнесмен объявил 5 июля. По результатам опроса на его странице, 65,4% голосовавших высказались за создание партии, 34,6% — против.

Главной целью партии «Америка», по словам Маска, будет обеспечение «воли народа» через прохождение в конгресс и занятие там нескольких мест.

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