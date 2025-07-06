Маск пообещал «веселье» на съезде созданной им партии «Америка»
Маск пообещал «веселье» на съезде созданной им 5 июля партии «Америка». Об этом он написал в соцсети X.
Бизнесмен спросил у подписчиков о том, когда и где нужно провести первую встречу партии.
Маск ранее отмечал, что его новая партия «Америка» планирует подорвать «однопартийную систему», имея в виду слияние интересов демократов и республиканцев в стране.
О создании новой политической партии бизнесмен объявил 5 июля. По результатам опроса на его странице, 65,4% голосовавших высказались за создание партии, 34,6% — против.
Главной целью партии «Америка», по словам Маска, будет обеспечение «воли народа» через прохождение в конгресс и занятие там нескольких мест.
Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции
Исполнитель роли Коула в «Зачарованных» умер от рака
Путин наградил погибшего замглавкома ВМФ Гудкова
Топ-10 самых подешевевших акций на Московской бирже
На поезда из Петербурга в Москву полностью закончились билеты
В Москве температура может побить почти 30-летний рекорд
Каким должен доход для «нормальной» жизни. Инфографика
Илон Маск объявил о создании собственной политической партии
Рютте описал звонок Си Цзиньпина Путину в случае нападения на Тайвань
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов