 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Маск объяснил, почему изменил свое мнение о Трампе

Маск: политика Трампа ведет США к банкротству
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Маск в ответ пользователю заявил, что кардинально поменял свое отношение к Трампу, поскольку увеличение дефицита бюджета до $2,5 трлн приведет США к банкротству. Маск критикует меры из «прекрасного» билля, который подписал Трамп

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что изменил свое отношение к президенту США Дональду Трампу из-за политики республиканца, которая ведет к увеличению дефицита бюджета страны. Об этом он написал в своей соцсети X.

«Увеличение дефицита с достигнутого при [экс-президенте США Джо] Байдене безумного показателя в $2 трлн до $2,5 трлн. Это приведет страну к банкротству», -заявил Маск.

Так предприниматель ответил на вопрос пользователя, который поинтересовался, почему Маск кардинально изменил свое отношение к Трампу.

️Маск объявил о создании партии «Америка»
Политика

Маск — богатейший человек в мире (Forbes оценивает его состояние в $405,2 млрд) и один из главных спонсоров кампании действующего президента США Дональда Трампа. Бизнесмен и политик сблизились во время предвыборной гонки, Маск недолгое время работал в администрации США как куратор Департамента по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE). Цель ведомства - сокращение государственных расходов и реструктуризация федеральных агентств.

Маск обещал, что под его руководством DOGE удастся сократить расходы американского бюджета на $2 трлн. Впоследствии он сократил целевой показатель вдвое, но за 130 дней работы ведомство смогло сэкономить казне лишь 17,5% заявленной суммы — $175 млрд. 

В начале лета, вскоре после того, как предприниматель покинул Белый дом, он поссорился с главой государства из-за «большого и прекрасного билля» (Big Beautiful Bill, BBB), в котором реализуются ключевые предвыборные обещания республиканца. Документ предусматривает продление налоговых послаблений и другие налоговые льготы, а также увеличение потолка госдолга США на $5 трлн.

Маск предрек «огромный стратегический вред» США из-за законопроекта. По его мнению, документ уничтожит миллионы рабочих мест в Америке и поставит страну «на путь долгового рабства». Он «раздает подачки отраслям прошлого, нанося при этом серьезный ущерб отраслям будущего», считает бизнесмен.

В ответ на принятие законопроекта (Трамп подписал его в ночь на 5 июля) Маск создал свою политическую партию — «Америка». Ее главной целью предприниматель назвал обеспечение «воли народа» через прохождение в конгресс и занятие там нескольких мест. Партия должна будет обеспечить решающие голоса по спорным законам, пояснял Маск.

Читайте РБК в Telegram.

Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции

Маск запустил в X опрос «Стоит ли создать Партию Америки?»

Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом

Наводнение в Санкт-Петербурге. Видео

В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России

МАГАТЭ эвакуировало своих инспекторов из Ирана

Нидерланды лишили гражданства российского нобелевского лауреата

У экс-министра обороны Украины Резникова прошли обыски

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Илон Маск Дональд Трамп
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
️Маск объявил о создании партии «Америка»
Политика
Трамп предложил «натравить» на Маска монстра, который может его съесть
Политика
Маск назвал главную задачу анонсированной им новой партии в США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 93,01 (-0,12) Инвестиции, 05 июл, 23:30 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 78,84 (+0,05) Инвестиции, 05 июл, 23:30
Шесть человек пострадали при жесткой посадке Ан-2 в Забайкалье Общество, 04:32
Истребитель перехватил гражданский самолет над гольф-клубом Трампа Политика, 04:09
Израиль назвал неприемлемыми поправки ХАМАС к сделке о перемирии в Газе Политика, 03:51
Число погибших из-за наводнения в Техасе выросло до 43 Общество, 03:32
Маск объяснил, почему изменил свое мнение о Трампе Политика, 03:25
МИД заявил об отсутствии даты нового раунда переговоров России и США Политика, 03:04
Зеленский анонсировал поставку США Украине сотен тысяч дронов Политика, 02:33
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
«Реал» стал последним полуфиналистом клубного чемпионата мира Спорт, 02:13
В Киеве и еще нескольких городах Украины раздались взрывы Политика, 02:08
«МК» сообщил о госпитализации требовавшего встречи с Путиным художника Общество, 01:46
Захарова объяснила желание Зеленского встретиться с Путиным Политика, 01:45
Зеленский рассказал о лучшем за все время разговоре с Трампом Политика, 01:30
В аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты Политика, 00:59
В Ленобласти легкомоторный самолет экстренно сел на трассу А-120 Общество, 00:54