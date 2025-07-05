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️Маск объявил о создании партии «Америка»

️Илон Маск объявил о создании своей политической партии «Америка»
Партия создана, чтобы «вернуть свободу» гражданам США, заявил Маск. Ранее он говорил, что главной задачей партии будет прохождение в конгресс и обеспечение решающих голосов по спорным законам

Новая политическая партия под названием «Америка» создана в США. Об этом сообщил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.

Бизнесмен сослался на результаты опроса, который он запустил на своей странице в День Независимости США, 4 июля. В нем 65,4% голосовавших высказались за создание партии, 34,6% — против.

«В соотношении 2 к 1 вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите! Когда речь заходит о банкротстве нашей страны из-за расточительства и взяточничества, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня создана партия «Америка», чтобы вернуть вам свободу», — написал он.

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Политика
Илон Маск

Маск также ответил «Да» на пост пользователя, который заявил о конце «однопартийной» системы. Этот человек сопроводил пост изображением двухголовой змеи. Каждая из голов повернута к логотипам Республиканской и Демократической партий.

Маск — богатейший человек в мире (Forbes оценивает его состояние в $405,2 млрд) и один из главных спонсоров кампании действующего президента США Дональда Трампа. В начале лета предприниматель поссорился с главой государства из-за «большого и прекрасного билля» (Big Beautiful Bill, BBB), в котором реализуются ключевые предвыборные обещания республиканца.

Маск предрек «огромный стратегический вред» США из-за законопроекта. Он пригрозил создать партию «Америка» на следующий день после того, как документ будет принят. В ночь на 5 июля Трамп подписал законопроект.

Главной целью партии «Америка», по словам Маска, будет обеспечение «воли народа» через прохождение в конгресс и занятие там нескольких мест. Партия должна будет обеспечить решающие голоса по спорным законам, говорил предприниматель.

Сенат утвердил билль с перевесом всего в один голос (50 против 51) — его отдал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Как председатель сената он имеет право голоса в случае ничьей.

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Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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