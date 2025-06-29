Трамп назвал Маска «замечательным парнем», который «немного огорчен»
Бизнесмен Илон Маск — умный человек, но он был расстроен из-за новой политики администрации США в отрасли электромобилей, заявил президент Дональд Трамп в интервью Fox News.
«Я думаю, он замечательный парень. Я знаю, что у него всегда все будет хорошо. Он умный человек. Он даже участвовал в моей кампании, ну знаете, помогал там, делал разные вещи. Но в конце он немного был огорчен, и это было неуместно», — сказал он.
Как пояснил Трамп, речь идет о том, что Маск не добился сохранения поддержки властями отрасли электроавтомобилей. По словам президента, люди должны иметь выбор, на каком авто они хотят ездить, пусть электроавтомобили и «фантастичны» и самому Трампу они нравятся.
Один из активов Маска — производство электрокаров Tesla, Трамп рассказывал, что купил один такой автомобиль себе.
Маск и Трамп, которые сблизились во время предвыборной кампании в прошлом году и проводили политику сокращения государственных расходов после прихода республиканца в Белый дом, в начале лета поссорились. Это произошло после того, как глава Tesla перестал работать в Департаменте эффективности правительства (DOGE), появившемся при Трампе.
Ссора началась с того, что Маск раскритиковал законопроект Трампа о о снижении налогов и сокращении расходов, назвав его «безобразием». После того, как сенат принял этот билль 28 июня, Маск вновь обрушился на документ с критикой: он предрек «огромный стратегический вред» США из-за него.
Бизнесмен также негативно высказывался о пошлинах Трампа, заявлял, что без него республиканец не выиграл бы выборы и угрожал вывести из эксплуатации космический корабль Dragon (но не сделал этого).
В конце концов Маск извинился за свои высказывания в адрес Трампа. «Я сожалею о некоторых своих постах о президенте <...> Они зашли слишком далеко», — отмечал он.
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