Маск рассказал о планах своей партии по подрыву «однопартийной системы»
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его новая партия «Америка» планирует подорвать «однопартийную систему», имея в виду слияние интересов демократов и республиканцев в стране.
«Когда дело доходит до банкротства нашей страны из-за растрат и взяточничества, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии», — написал он в соцсети Х.
Маск заявил, что его партия собирается «сломать однопартийную систему, как Эпаминонд разрушил миф о непобедимости спартанцев при Левктрах». По словам бизнесмена, речь идет о «чрезвычайно сконцентрированной силе в точном месте на поле боя».
Битва при Левктрах произошла 6 июля 371 года до н. э. между армией Фив под командованием Эпаминонда и армией Спарты под командованием царя Клеомброта во время Беотийской войны. Фиванцы одержали победу, применив новую тактику — сосредоточение ударной силы на одном фланге. Итогом битвы стало крушение военного и политического господства Спарты в Греции и начало периода возвышения Фив.
Маск предложил перенять тактику древних греков и сосредоточить усилия «на 2–3 местах в Сенате и 8–10 округах Палаты представителей», а не на избирательной кампании по всем Соединенным Штатам.
Таких усилий будет достаточно, чтобы «стать решающим голосом по спорным законам», считает Маск. Речь идет о том, что в конгрессе республиканцы и демократы не имеют большого перевеса друг над другом, поэтому даже небольшая партия сможет «удерживать колеблющееся голосование».
Маск объявил о создании новой политической партии под названием «Америка» в США вечером 5 июля. По результатам опроса на его странице, 65,4% голосовавших высказались за создание партии, 34,6% — против.
Главной целью партии «Америка», по словам Маска, будет обеспечение «воли народа» через прохождение в конгресс и занятие там нескольких мест.
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