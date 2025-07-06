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Война санкций ,  
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Зеленский заявил, что ввел особые санкции против России

Зеленский: ввел особые санкции против России, они коснулись криптовалютных схем
Сюжет
Война санкций
Санкции, по словам Зеленского, коснулись финансовых и криптовалютных схем. Среди попавших под них юрлиц — компании, связанные с майнингом и инвестициями. Москва считает санкции незаконными и подчеркивает, что давление бесполезно
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Martin Sylvest Andersen / Getty Images)

Украина ввела «особые санкции» против России, направленные на финансовые схемы, «включая криптовалютные», рассказал украинский президент Владимир Зеленский в телеграм-канале.

«В целом в пакете сегодня — санкции против 60 юридических лиц, и по каждому будем работать с нашими партнерами, чтобы объединить санкции — наши и европейские, наши и других значимых юрисдикций мира. Также в пакете — 73 физических лица, все — граждане России. По ним санкции также будем синхронизировать», — уточнил он.

Среди попавших под санкции организаций: российские Ассоциация промышленного майнинга, ООО «Кузбасс Майнинг», ООО «ВТБ Капитал Трейдинг», ООО «Т-Проекты», ООО «ПСБ Инновации и инвестиции» и др., также есть зарубежные компании (например с регистрацией на Кипре и ОАЭ).

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21 июня украинский президент объявил, что идет «месяц особых мер», направленных на усиление давления на Россию. Помимо ужесточения ограничений как со стороны Киева, так и его партнеров, глава государства анонсировал направление большего объема ресурсов на разные типы дронов и изменения в составе управленческой команды страны и в дипломатическом корпусе.

Евросоюз пока не принял 18-й пакет санкций против России, этому препятствует Словакия. Предполагается, что будет снижен размер ценового потолка на нефть с $60 (действует с 2022 года) до $45 за баррель. Кроме того, возможно введение запрета на транзакции с российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2» (после взрывов в 2022-м уцелела только одна нитка на втором), а также банками, которые занимаются обходом ограничений.

Остается неясной позиция США по новым ограничениям в адрес России. В сенате страны разработан проект, предполагающий введение пошлин на поступающие в США товары из тех стран, что покупают продукцию у России и не помогают Украине, в размере 500%. Президент страны Дональд Трамп не обозначал четко своего мнения по новым санкциям.

Россия осуждает введение ограничений, она считает их незаконными. Те, кто инициируют санкции, должны задаться вопросом, помогают ли меры урегулированию конфликта Москвы и Киева, указывал Кремль.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Зеленский Украина санкции криптовалюта
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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