Фицо объяснил отказ Словакии поддержать новые санкции против России

Отказ Словакии поддержать новый пакет санкций против России связан с необходимостью защищать национальные интересы, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. Видеозапись выступления политика опубликована на его странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

По его словам, меры Европейской комиссии, направленные на прекращение поставок российского газа, несут угрозу для экономики республики. Премьер подчеркнул, что Братислава не может поддерживать санкции, не имея четкого понимания механизмов защиты от их последствий.

«Сегодня мы проходим испытание независимостью и защитой наших национальных интересов в то время, когда отказываемся поддержать очередной пакет санкций против России до тех пор, пока не получим ответы на вопросы, кто и как нас будет защищать и компенсировать ущерб, который будет нанесен Словакии идеологическим предложением Европейской комиссии остановить с 1 января 2028 года любые поставки российского газа», — заявил Фицо (цитата по «РИА Новости»).

В конце июня Словакия наложила вето на 18-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России на саммите в Брюсселе, а венгерский премьер Виктор Орбан не подписал текст документа Совета ЕС в поддержку Украины. Для принятия ограничительных мер в рамках ЕС необходимо единогласное одобрение всех стран-членов.

Обсуждение 18-го пакета санкций против России началось в ЕС в начале июня. Среди предложений — снижение потолка цен на российскую нефть, введение ограничений на транзакции, связанные с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2», а также против банков, участвующих в обходе санкционного режима. Параллельно Еврокомиссия представила стратегию по отказу от российских энергоносителей.

Москва считает любые санкции западных стран незаконными и настаивает на их отмене.