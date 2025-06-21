Зеленский заявил о «месяце особых мер» давления на Россию

Украина предпримет шаги для усиления санкционного давления на Россию и борьбы с помогающими ей внутри страны, а также собирается направить дополнительные ресурсы на дроны и провести кадровые перестановки в этот «месяц особых мер»

Владимир Зеленский (Фото: Paula Bronstein / Getty Images)

Украина усиливает работу, чтобы добиться новых санкций против России, заявил президент страны Владимир Зеленский в телеграм-канале.

«Сейчас — это месяц особых мер, направленных на новое давление на Россию-оккупанта, чтобы усложнить ее положение и тем самым приблизить наш путь к миру», — написал он.

Глава государства назвал три шага в рамках этого: «новые международные» действия Киева с целью добиться ужесточения ограничений и работа внутри страны против тех, «кто еще помогает России»; направление большего объема ресурсов на разные типы дронов; изменение в составе управленческой команды страны и в дипломатическом корпусе.

Россия считает введенные против нее санкции незаконными и настаивает на их отмене.

Зеленский также сделал отсылку к заявлениям президента Владимира Путина, сделанным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Там он несколько раз высказался об Украине.

Так, Путин заявил, что считает «русский и украинский народ одним народом», при этом в России «никогда не подвергали сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет». Он также напомнил, что в Декларации о независимости Украины от 1991 года сказано, что это «внеблоковое, неядерное нейтральное государство», и призвал вернуться к этим основам.

В контексте боевых действий он заявил о «старинном правиле — там, где ступает нога русского солдата, то наше». По его словам, Москва хочет добиться «признания реалий, которые сложились на земле», но не капитуляции Украины. Кроме того, Путин не исключил того, что Россия «заберет» Сумы — глубина зоны безопасности в этом регионе, отметил он, должна быть 10-12 км от границы. До Сум — около 30 км.