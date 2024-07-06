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Политика ,  
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Три африканские страны создали новый военный альянс

Мали, Буркина-Фасо и Нигер вступили в Конфедерацию государств Сахеля
Нигер, Мали и Буркина-Фасо подписали соглашение о вступлении в «Конфедерацию государств Сахеля». По словам нигерийского лидера, военный альянс станет «сообществом, далеким от мертвой хватки иностранных держав»
Ассими Гоита (Мали),&nbsp;Абдурахаман Чиани (Нигер) и&nbsp;Ибрагим Траоре (Буркина-Фасо)&nbsp;во время первого саммита глав государств и правительств Альянса государств Сахеля&nbsp;в Ниамее, Нигер
Ассими Гоита (Мали), Абдурахаман Чиани (Нигер) и Ибрагим Траоре (Буркина-Фасо) во время первого саммита глав государств и правительств Альянса государств Сахеля в Ниамее, Нигер (Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters)

Лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера Ибрагим Траоре, Ассими Гоита и Абдурахман Чиани подписали соглашение о вступлении в «Конфедерацию государств Сахеля» (АЕС), сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на их заявление по итогам саммита в Ниамее.

Этот саммит стал первым после выхода Буркина-Фасо, Мали и Нигера из состава Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) в январе.

«Наш народ безвозвратно повернулся спиной к ЭКОВАС», — приводит слова Чиани на открытии саммита France24. Он также заявил о том, что новое объединение станет «сообществом, далеким от мертвой хватки иностранных держав».

ЭКОВАС — торгово-экономический союз, созданный в 1975 году 15 странами Африки. Помимо Мали, Нигера и Буркина-Фасо, туда входили Бенин, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Либерия, Нигерия, Сьерра-Леоне, Сенегал и Того. В 2000 году из организации вышла Мавритания, но в 2017-м подписала с ней соглашение об ассоциированном членстве.

Все три лидера пришли к власти в результате военных переворотов в Нигере, Мали и Буркина-Фасо в последние годы. Они стремились отойти от влияния Франции и установить сотрудничество с Россией, Турцией и Ираном, пишет France24. Траоре, Гоита и Чиани считают, что ЭКОВАС не помогало им в борьбе с терроризмом, а когда их государства «решили взять судьбу в свои руки», то организация ввела санкции против них, тем самым заняв «иррациональную и неприемлемую позицию».

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Хартия об учреждении АЕС была подписана в сентябре 2023 года для создания архитектуры коллективной обороны Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Соответствующее решение было принято после переговоров представителей трех стран с делегацией Минобороны России во главе с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым. Он повторно посетил африканские государства в декабре 2023-го.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Мали Нигер Буркина-Фасо Конфедерация
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