ЭКОВАС заявило о готовности вести переговоры с Нигером, Мали и Буркина-Фасо

ЭКОВАС заявило о готовности к переговорам с Нигером, Мали и Буркина-Фасо

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) готово к поиску решения проблемы выхода из него Буркина-Фасо, Мали и Нигера посредством переговоров, сообщила Комиссия организации в заявлении, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter).

«Буркина-Фасо, Мали и Нигер являются важными членами ЭКОВАС и сообщество по-прежнему привержено ведению переговоров по выходу из политического тупика», — говорится в коммюнике.

Комиссия заявила, что не получила официального уведомления от Буркина-Фасо, Мали и Нигер о выходе из организации. В заявлении также отмечено, что ЭКОВАС вело последовательную работу с тремя странами в вопросе восстановления в них конституционного порядка.

28 января власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера объявили о решении выйти из ЭКОВАС. Документ подписали военные, де-факто занимающие посты глав государств после военных переворотов: капитан Ибрагим Траоре, возглавляющий Буркина-Фасо, полковник Ассими Гойта (Мали) и генерал Абдурахман Чиани (Нигер).

Лидеры трех государств заявили, что ЭКОВАС не помогало им в борьбе с терроризмом, а когда их народы «решили взять свою судьбу в свои руки», ввело против них санкции. Так она заняла «иррациональную и неприемлемую позицию».

ЭКОВАС — региональное интеграционное объединение. С учетом Буркина-Фасо, Мали и Нигера в него входят 15 африканских стран, которые в 1975 году подписали Лагосский договор о создании этой организации. Помимо трех государств, объявивших о выходе из ЭКОВАС, в нем состоят Бенин, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Либерия, Нигерия, Сьерра-Леоне, Сенегал и Того.