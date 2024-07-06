Бывший гендиректор PayPal пообещал $2 млн, если Байден снимется с гонки

Бывший генеральный директор PayPal и Intuit Билл Харрис заявил, что он вместе с группой спонсоров пожертвует $2 млн на финансирование президентских дебатов между потенциальными кандидатами, если президент Джо Байден решит сняться с гонки, пишет The Washington Post. Группа настаивает на проведении открытых дебатов для выдвижения от Демократической партии, а не просто на объединении вокруг вице-президента Камалы Харрис или другого кандидата.

Харрис охарактеризовал вице-президента как «очень сильного кандидата», но выступает, как и другие спонсоры, за «мини-праймериз».

«Дело не в том, что нам нужно защищаться от хаоса и драмы. Нам нужны драма и немного хаоса. Я думаю, что это может освежить и придать энергии», — отметил он.

Материал дополняется