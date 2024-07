WP узнала о письме от спонсоров к Байдену с призывом выйти из гонки

Письмо с призывом к Байдену выйти из предвыборной гонки подписали 168 человек, среди них крупные спонсоры демократов, пишет WP. Спонсоры создали проект для сбора средств на поддержку кандидата на замену Байдена

Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Группа влиятельных спонсоров демократов, бизнесменов и гражданских лидеров направила президенту США Джо Байдену письмо с призывом «укрепить свое наследие», отказавшись баллотироваться на второй срок, сообщает The Washington Post.

Письмо было подготовлено проектом Leadership Now Project, группой, основанной в 2018 году в ответ на растущую обеспокоенность по поводу угроз демократическим нормам. Его разослали нескольким советникам Белого дома, сообщил источник газеты, знакомый с ходом работы. Глава проекта Даниэлла Баллу-Аарес отказалась от комментариев WP.

«Мы с уважением призываем вас отказаться от выдвижения своей кандидатуры на переизбрание ради нашей демократии и будущего нашей нации», — приводит издание выдержку из текста.

Послание подписали 168 человек. В их числе — вдова сына основателя крупнейшей американской сети розничных магазинов Walmart Кристи Уолтон, бывший исполнительный директор Google Нин Мосбергер-Танг, топ-менеджер инвестиционной компании Bridgewater Associates Кевин Бреннан, профессор Гарвардской школы права Лоуренс Лессиг, профессор Нью-Йоркского университета Скотт Гэллоуэй.

Также среди подписантов — криптовалютный миллиардер, инвестор Майкл Новограц. Он также возглавляет инициативу New Generation PAC — проект, который направлен на сбор $100 млн для поддержки кандидата в президенты от демократов, который заменит Байдена, писали The New York Times и Financial Times. Близкие к проекту источники рассказали NYT, что, если Байден откажется выходить из предвыборной гонки, средства могут быть использованы на поддержку кандидатов, которые собрали меньше голосов.

Этот проект — один из путей давления на Байдена со стороны спонсоров. Некоторые из них, например, гендиректор Netflix Рид Хастингс, публично призвали президента США отказаться от переизбрания. Другие крупные спонсоры отказываются финансировать кампанию демократов, пока Байден остается основным кандидатом. В частности, наследница Disney Эбигейл Дисней заявила, что кампания Байдена и поддерживающие ее комитеты «не получат от меня ни цента, пока не возьмутся за ум и не заменят Байдена на посту президента». Она выступила за выдвижение в качестве кандидата вице-президента США Камалы Харрис.

FT пишет, что кандидатуру Харрис в числе прочих рассматривают и другие спонсоры. Также среди возможных кандидатов — губернаторы Калифорнии Гевин Ньсом и Мичигана Гретчен Уитмер. Оба политика поддержали Байдена после провальных дебатов с основным соперником от республиканцев, экс-президентом Дональдом Трампом. Источники WP говорили, что губернаторы, вероятно, поддержат кандидатуру Харрис.

Один из собеседников FT из числа доноров и сборщиков пожертвований от других спонсоров, близкий к президенту, заявил, что Байден — «замечательный государственный служащий», но его кандидатура «обречена».

Некоторые спонсоры планируют увеличить поддержку демократов на выборах в конгресс. Источник Axios в Демократической партии объяснял, что это сократит финансирование избирательной кампании Байдена, но помешает Трампу в случае его победы.

Сомнения насчет кандидатуры экс-президента усилились после провальных для Байдена дебатов с Трампом. Действующий президент в ходе них выглядел растерянным, порой невнятно говорил, запинался и оговаривался. Большинство респондентов из числа зрителей отдали победу Трампу. Провальное выступление Байден объяснил усталостью из-за нескольких перелетов перед дебатами.

Среди демократов началась паника, все чаще стали звучать призывы заменить Байдена. NYT 3 июля писала, что в разговоре с одним из ключевых сторонников действующий президент сказал, что рассматривает возможность выйти из гонки. В Белом доме эти сообщения назвали ложными. В тот же день в ходе видеоконференции с соратниками Байден заявил, что будет баллотироваться.

Согласно опросам The New York Times и The Wall Street Journal после дебатов, в поддержку Трампа высказались на 6% больше американцев. Большинство потенциальных избирателей считают возраст действующего президента (81 год) препятствием для переизбрания. Из опроса Reuters и компании Ipsos следует, что из всех потенциальных кандидатов от демократов только супруга экс-президента США Барака Обамы Мишель смогла бы обойти Трампа на выборах: ее поддержали бы 50% респондентов, в то время как Трампа — 39% опрошенных.