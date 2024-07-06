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Выборы президента США ,  
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Байден назвал себя «тем парнем, который остановил Путина»

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Выборы президента США

Президент США Джо Байден в интервью ABC News заявил, что он «тот парень, который остановил Путина». Так американский лидер ответил на вопрос журналиста Джорджа Стефанопулоса, сможет ли он «эффективно работать в течение следующих четырех лет».

«Я тот парень, который сплотил НАТО. Никто не думал, что я смогу его расширить. Я тот парень, который остановил Путина. Никто не думал, что это может произойти. Я тот парень, который вместе с AUKUS разработал южно-тихоокеанскую инициативу. Я тот парень, который объединил 50 стран — не только в Европе, но и за ее пределами, чтобы помочь Украине», — утверждает Байден.

Журналист переспросил, достаточно ли у него умственных и физических способностей, чтобы руководить страной еще один срок. «Я бы не баллотировался, если бы не думал, что это так», — ответил президент. По его словам, он снова участвует в гонке, поскольку считает, что «лучше всех понимает, что нужно сделать, чтобы вывести страну на совершенно новый уровень».

На вопрос, способен ли он сейчас победить Дональда Трампа, Байден ответил: «Да, да, да».

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