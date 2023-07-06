Раненный при обстреле белгородского села Новопетровка мужчина погиб

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Мужчина, который получил ранение при обстреле села Новопетровка в Валуйском городском округе Белгородской области, погиб, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«К большому горю, пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. Полученные им раны были несовместимы с жизнью», — написал он в своем телеграм-канале. Сразу после обстрела Гладков сообщил, что у мужчины было «проникающее осколочное ранение брюшной полости», состояние оценивалось как тяжелое.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы с украинской стороны. Предыдущий произошел 5 июля в городе Валуйки. В результате пострадала женщина, у нее осколочные ранения груди; также были повреждены восемь частных домов и линия электропередачи.