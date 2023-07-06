Гладков: один человек пострадал при обстреле села Новопетровка

Один человек пострадал при обстреле села в Белгородской области

Фото: Google Maps

В результате обстрела села Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области пострадал и был госпитализирован один человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«У мужчины проникающее осколочное ранение брюшной полости. <...> Состояние пострадавшего тяжелое», — написал он в телеграм-канале.

Гладков регулярно сообщает об атаках на Белгородскую область. Так, предыдущий обстрел произошел накануне в городе Валуйки. Пострадала женщина, у нее осколочные ранения в груди. Были повреждены восемь частных домов и линия электропередачи.