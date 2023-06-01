В Белгороде произошел взрыв

В Белгороде на улице Щорса прогремел взрыв, сообщил Гладков, есть двое пострадавших. Движение по улице перекрыто, осколками побило окна в домах в радиусе около 200–300 м, пишет SHOT

В Белгороде прогремел взрыв неизвестного устройства, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть. Есть два пострадавших. Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставляется во № 2 городскую больницу, второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался», — написал глава региона.

Он также уточнил, что в результате взрыва поврежден один автомобиль, на месте работают оперативные службы и следственная группа.

По данным телеграм-канала SHOT, взрыв прогремел у АЗС «Роснефти». Движение по улице Щорса перекрыто, осколками побило окна в домах в радиусе около 200–300 м.

Позже мэр города Валентин Демидов подтвердил, что взрыв произошел в районе заправочной станции «Роснефть». «Предположительно, это беспилотный летательный аппарат, который взорвался недалеко от земли. Пострадали два человека. Один из них с подозрением на сотрясение головного мозга доставлен в больницу», — сообщил он.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В регионе действуют высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

Утром 1 июня Вооруженные силы Украины предприняли в районе Шебекино очередную попытку прорыва в Белгородскую область, сообщало Минобороны России. В прорыве участвовали порядка двух мотопехотных рот с танками. Их отбросили от границы, были убиты 30 человек и уничтожена бронетехника.

Гладков сегодня также сообщал об обстреле нескольких населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области. Один человек получил осколочное ранение.