Близ Белгорода сбили беспилотник

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Над Белгородским районом силы противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Накануне глава региона сообщал об обстреле села Карабаново Валуйского городского округа. По его словам, осколками снарядов были повреждены четыре частных домовладения — там выбиты окна, повреждены фасады, кровля и заборы. Пострадавших не было.

Всего за прошедшие сутки, как рассказывал Гладков, ВСУ нанесли более 70 ударов по населенным пунктам Белгородской области. В Шебекинском городском округе обстрелу подверглись три села: по Новой Таволжанке и Терезовке выпустили по шесть минометных снарядов, по Середе — два снаряда. Помимо этого, в селе Муром сбили беспилотник. Кроме того, под обстрел попали Белгородский, Волоконовский, Краснояружский районы, Валуйский городской округ.