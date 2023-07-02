Близ Белгорода сбили беспилотник

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Встреча с
Игорем Шуваловым

Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 96,02 (+0,91) Инвестиции, 30 июн, 16:27 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 88,38 (+1,35) Инвестиции, 30 июн, 16:27
Деревня в Курской области осталась без света после обстрела Политика, 12:57
Минск решил запретить сделки по обмену криптовалюты между физлицами Финансы, 12:34
В Швейцарии вслед за Францией произошли беспорядки Общество, 12:29
Высокие потолки: в каких квартирах можно сделать второй ярус РБК и ПИК, 12:26
В «Спартаке» заявили о «прекрасном настроении» Промеса после приговора Спорт, 12:21
Близ Белгорода сбили беспилотник Политика, 12:12
Кулеба ответил на заявление Орбана о суверенитете словами «бла-бла-бла» Политика, 11:44
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Личный опыт: водители о своих электрокарах РБК и Evolute, 11:43
Лень идти на тренировку: четыре способа мотивировать себя заниматься Pro, 11:32
Число задержанных за ночь на протестах во Франции превысило 700 человек Общество, 11:27
Disney обвинили в недоплатах женщинам на $150 млн Бизнес, 11:13
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 11:11
«Вытеснить Sony из бизнеса»: что мы узнали из суда Microsoft против FTC Pro, 10:55
Гладков сообщил о более 70 ударах ВСУ по Белгородской области за сутки Политика, 10:51
Военная операция на Украине ,  
0 

Близ Белгорода сбили беспилотник

Губернатор Гладков сообщил о сбитом силами ПВО беспилотнике в Белгородском районе
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Над Белгородским районом силы противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Накануне глава региона сообщал об обстреле села Карабаново Валуйского городского округа. По его словам, осколками снарядов были повреждены четыре частных домовладения — там выбиты окна, повреждены фасады, кровля и заборы. Пострадавших не было.

Всего за прошедшие сутки, как рассказывал Гладков, ВСУ нанесли более 70 ударов по населенным пунктам Белгородской области. В Шебекинском городском округе обстрелу подверглись три села: по Новой Таволжанке и Терезовке выпустили по шесть минометных снарядов, по Середе — два снаряда. Помимо этого, в селе Муром сбили беспилотник. Кроме того, под обстрел попали Белгородский, Волоконовский, Краснояружский районы, Валуйский городской округ.

Близ Белгорода сбили беспилотник
Близ Белгорода сбили беспилотник

Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков ПВО беспилотники
Материалы по теме
Гладков заявил о второй за день атаке БПЛА в Белгородской области
Политика
Рогов сообщил о работе ПВО в Запорожье и российских «Геранях»
Политика
Старовойт сообщил о ночной работе ПВО над Курском
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter