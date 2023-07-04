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Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом

Губернатор Гладков: над Белгородом сработала система ПВО
В городе прозвучали взрывы, по предварительным данным, пострадавших нет

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет», — написал глава региона в телеграм-канале.

О звуках взрывов в городе ранее сообщил телеграм-канал Mash. Кроме того, видео, на которых слышны взрывы, появились в телеграм-канале «Жесть Белгород».

В граничащей с регионом Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога, она также действует в Днепропетровской области, свидетельствует карта оповещений.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам с момента начала спецоперации на Украине. В последние недели губернатор Гладков стал ежедневно публиковать данные по числу ударов по территории региона. 4 июля он сообщил, что за сутки их было 130, были атакованы Белгородский, Волоконовский районы, Валуйский, Грайворонский и Шебекинский городские округа. Пострадавших в ходе ударов не было.

В этот же день губернатор рассказал, сколько средств потребуется на восстановление после обстрелов объектов в Белгородской области. По его словам, 5 млрд руб. необходимо на восстановление жилья, 10 млрд руб. — на восстановление предприятий, более 5 млрд руб. — на восстановление учреждений социальной сферы. Гладков указал, что в регионе полностью разрушены пять многоквартирных домов, 81 частный дом, а еще более 1,2 тыс. домов и квартир требуют ремонта.

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Белгород Белгородская область ПВО Украина
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

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