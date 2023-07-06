Bloomberg узнал о блокировке счетов прислуги дома Фридмана в Лондоне

Управляющий поместьем Фридмана из Литвы, а также родившаяся на Украине домработница не имеют доступа к своим счетам в британских банках, хотя Лондон не вводил против них санкции. Фридман подпал под санкции Британии в марте 2022-го

Михаил Фридман (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Управляющий поместья бизнесмена Михаила Фридмана в Лондоне литовец Нериюс Кускис, а также другой домашний персонал с Украины, Литвы, Молдавии и Польши пострадали от британских ограничений в отношении предпринимателя, узнал Bloomberg.

По данным агентства, хотя сами они не находятся под санкциями, их счета заморожены или закрыты, при этом банки не торопятся отвечать на их запросы о снятии денег.

Так, одной из пострадавших из-за санкций против Фридмана стала домработница Екатерина Жукова, которая родилась в Черновцах на Украине, но имеет румынский паспорт. Ее счет в банке HSBC заморожен с февраля этого года, как и ее мужа. Причины банк не объяснял, в офисе говорили, что «не знают, почему» счета заморожены. При этом HSBC напоминает ей о необходимости погасить кредит в £700, но отказывается перевести на него деньги с замороженного счета, пояснила Жукова.

Она добавила, что продолжила работать после введения против Фридмана британских санкций, поскольку ожидала, что британские власти быстро одобрят использование замороженных средств бизнесмена для оплаты расходов на дом. При этом сам бизнесмен сказал сотрудникам, что поймет, если они уйдут.

Кускис рассказал агентству, что в декабре, когда в поместье прибыли сотрудники британского Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), он достал свои наличные деньги, которые снял из-за закрытия счета банком Barclays Plc, положил в пакет и отдал на хранение охраннику, уроженцу Польши. Управляющий также сообщил, что помог прибывшим в дом силовикам открыть все сейфы, после чего они забрали документы и технику. Bloomberg также сообщил, что NCA позднее признало ордер на обыск дома недействительным.

Спустя три недели после обыска британские полицейские задержали уже Кускиса и доставили его на допрос, а спустя 12 часов отпустили под залог. Никаких обвинений ему не предъявили. Управляющий рассказал, что при задержании у управляющего изъяли компьютер, ноутбук, два планшета и телефон, их так и не вернули. Кускис отрицает свою причастность к незаконным действиям.

В начале декабря NCA сообщило о задержании российского бизнесмена, имя которого не называлось, и двух его сообщников по подозрению в совершении ряда преступлений. Помимо 58-летнего предпринимателя, под стражу взяли 35-летнего мужчину, после того как его видели выходящим с сумкой, в которой было обнаружено несколько тысяч фунтов наличными, а третьим стал 39-летний знакомый нынешнего партнера бизнесмена. Источник ТАСС тогда говорил, что этим бизнесменом был Фридман, однако представитель Альфа-банка заявил, что предприниматель находится у себя дома и не под арестом. Источники РБК и ТАСС рассказали, что бизнесмена в итоге освободили под залог, он составил £150 тыс.

В апреле Financial Times написала, что NCA прекратила расследование по двум из трех пунктов предъявленных Фридману ранее обвинений: в сговоре с целью обмана МВД и сговоре с целью совершения лжесвидетельства. Однако подозрения в отмывании денег все еще остаются в силе, писала газета.

Фридман подпал под санкции ЕС в конце февраля 2022 года, спустя полмесяца к ним присоединилась Великобритания. Бизнесмен сравнивал свою жизнь в Лондоне после введения ограничений с домашним арестом, а защита позднее говорила, что его жизнь «разрушена».