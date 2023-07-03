Кремль почти не увидел надежд на выполнение требований по зерновой сделке
Время на выполнение требований России в рамках зерновой сделки еще есть, но на это мало надежд, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Его спросили по поводу публикации Financial Times о том, что в ЕС рассматривают возможность разрешить отключенному от системы SWIFT Россельхозбанку (РСХБ) создать дочку, которую подключат к этой системе. Одно из требований Москвы — вернуть РСХБ доступ к SWIFT.
«Пока нам нечего сообщить по выполнению той части договоренности, которая касалась российской стороны», — сказал Песков.
«Пока мы констатируем, что вот эта часть договоренностей по-прежнему не выполнена. Но еще есть какое-то время до истечения срока, но надежд не так много», — добавил он.
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