Лукашенко в призывах Зеленского к НАТО увидел признание поражения Киева

По мнению Лукашенко, то, что Зеленский решил не ехать на саммит НАТО в Вильнюсе, если на мероприятии не объявят о приглашении Украины в альянс, говорит о признании им будущего поражения Киева

Александр Лукашенко (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский понял, что Киеву не победить в конфликте, поэтому он потребовал от НАТО приглашения в альянс, а в противном случае отказался ехать на саммит блока 11–12 июля, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с республиканскими и зарубежными СМИ, передает БелТА.

«Он окончательно понял, <...> что этот «контрнаступ» ничем для него не закончится, кроме гибели тысяч и тысяч людей», — сказал Лукашенко, добавив, что поэтому Зеленский предъявляет претензии к тем, «кто толкал Украину» к конфликту, в первую очередь в виде требования финансовой и военной помощи.

В то же время, по мнению белорусского президента, боевые действия на Украине обострятся, так как у Киева остались немалые стратегические запасы. «К 11 июля они должны что-то продемонстрировать», — отметил он.

В конце июня замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что Зеленский не поедет на саммит НАТО, если страны альянса «не проявят мужества». «Саммит в Вильнюсе стал бы очень хорошим стартом для ответа на заявку [Украины в НАТО]. И под ответом мы подразумеваем приглашение к членству», — сказал он.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Украина не получит приглашения в альянс на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля. При этом он уточнил, что страны обсудят, как «приблизить Украину к НАТО», а также добавил, что все государства блока согласны с тем, что Украина станет членом альянса.

В НАТО не раз говорили, что Украина не присоединится к блоку, пока в стране идут боевые действия. В Киеве признавали это, подчеркивая, что в то же время Украина получит «весь спектр вооружений» НАТО. Зеленский отмечал, что страна ожидает от альянса «четкого сигнала» о будущем присоединении к НАТО на саммите.

Россия называла нерасширение НАТО одним из ключевых требований на переговорах с США о гарантиях безопасности в декабре 2021 года. Недопущение Украины в альянс называлось в числе главных целей военной операции на Украине.

В начале июля Зеленский говорил, что хотел бы «показать результаты на поле боя» к саммиту НАТО. В то же время и он, и другие представители украинского руководства признавали, что контрнаступление идет медленнее, «чем хотелось бы».

В Кремле считают, что разлад на Западе и давление на Киев, чтобы тот продолжал «воевать до последнего солдата», очевидны. Министр обороны России Сергей Шойгу 22 июня говорил, что украинские войска снизили наступательную активность и начали перегруппировку.

По словам секретаря российского Совбеза Николая Патрушева, к 22 июня украинская армия в ходе контрнаступления потеряла более 13 тыс. человек, 246 танков и другие вооружения. Путин тогда предположил, что «западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца».