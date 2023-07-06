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Буданов заявил о снижении угрозы диверсии на Запорожской АЭС

Глава ГУР Буданов: угроза диверсии на Запорожской АЭС снижается
Буданов считает, что угроза диверсии на ЗАЭС снижается. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что деятельности по минированию на станции не обнаружили. Россия заявляла, что атаку на ЗАЭС готовит Киев
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил в интервью The Times, что угроза диверсии на Запорожской атомной электростанции со стороны России, о которой в последнее время предупреждал Киев, на данный момент снижается. Оснований для такого вывода он называть не стал.

«Мы предпринимаем определенные действия в этой области, как публичные, так и непубличные, и я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы потихоньку снижается», — приводит его слова издание.

С обвинениями в том, что российская сторона готовится к диверсии на ЗАЭС, Буданов в конце июня выступил в интервью The New Statesman. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 5 июля заявил, что эксперты агентства деятельности по минированию на станции не обнаружили.

Запорожская АЭС находится под контролем России. В конце июня официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что Киев сообщил об установке дополнительных устройств для измерения радиации, а в некоторых украинских регионах начались учения на случай аварии на ЗАЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский в том же месяце заявил, что Москва изучает сценарий «террористического акта с выбросом радиации» на станции. В Кремле назвали эти слова ложью. Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа, в свою очередь, заявлял, что атаку на ЗАЭС готовит Киев.

Позже российская сторона распространила в Совете Безопасности ООН письмо, в котором настаивала, что Москва не намерена взрывать станцию. Также в нем содержались призывы к организации и международному сообществу «повлиять на Киев, заставив его воздержаться от провокаций в отношении ЗАЭС». ООН призвала обе стороны конфликта воздержаться от действий, которые могут усилить напряженность в районе АЭС.

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Теги
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