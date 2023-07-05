Песков заявил о риске диверсии с катастрофическими последствиями на ЗАЭС

Запорожская АЭС (Фото: Reuters)

Обстановка у Запорожской атомной электростанции достаточно напряженная, велика угроза диверсии со стороны Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Ситуация там достаточно напряженная, велика угроза диверсии со стороны киевского режима, которая может быть катастрофической по своим последствиям», — сказал Песков, отметив, что предпринимаются все меры для противодействия такой угрозе.

Запорожская АЭС находится под контролем России. В конце июня официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что Киев сообщил об установке дополнительных устройств для измерения радиации, а в ряде регионов Украины начались учения на случай аварии на ЗАЭС.

Украинский президент Владимир Зеленский в том же месяце заявил, что Москва изучает сценарий «террористического акта с выбросом радиации» на станции. Песков назвал эти слова ложью, а советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа предположил, что именно Киев готовится к атаке.

Позднее российская сторона распространила в ООН письмо, в котором говорилось об отсутствии у Москвы намерений взорвать станцию. Также в нем содержались призывы к организации и международному сообществу «повлиять на Киев, заставив его воздержаться от провокаций в отношении ЗАЭС». ООН призвала обе стороны конфликта воздержаться от действий, которые могут усилить напряженность в районе АЭС.