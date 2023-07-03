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Шойгу назвал число уничтоженных российскими войсками танков Leopard

Шойгу: российские войска уничтожили 16 танков Leopard на трех направлениях
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Танк Leopard (Фото: Sascha Schuermann / Getty Images)

Российские военные уничтожили 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard, на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией», — отметил он.

По словам главы Минобороны, российские войска на трех перечисленных направлениях уничтожили также 15 самолетов и три вертолета. «Всего с 4 июня на всех направлениях украинские войска лишились около двух с половиной тысяч единиц различного вооружения», — сообщил Шойгу. Российские войска противовоздушной обороны перехватили 158 реактивных снарядов HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотников.

Ни на одном из направлений ВСУ своих целей не достигли, подчеркнул Шойгу.

В начале июня президент России Владимир Путин сообщил о начале наступления ВСУ. Он заявил, что потери украинских войск превышают «классические» показатели «три к одному», но отметил, что потенциал дальнейшего наступления сохраняется.

Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что наступательные действия идут «медленнее, чем хотелось бы». Главком ВСУ Валерий Залужный говорил, что, несмотря на это, Киев реализует свои планы.

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Танки Leopard Украина получает от европейских стран: Дания, Германия и Нидерланды в начале февраля договорились вместе поставить Киеву около ста танков Leopard 1, поставки Leopard 2 обещали Польша, Германия, Канада и другие. Первые такие машины прибыли на Украину в марте. Замглавы украинского МИДа Андрей Мельник в марте сообщил, что Германия передала Киеву 18 танков Leopard 2.

Россия осуждает передачу западной военной техники Украине. Путин говорил, что танки Leopard «прекрасно горят» на Украине.

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Украина Сергей Шойгу Минобороны Leopard танки
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Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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