В ОДКБ заявили об участии иностранцев в протестах в Узбекистане

В организации заявили, что иностранные представители пытались привести ситуацию в Каракалпакстане к «негативному развитию». После протестов власти согласились исключить из проекта Конституции возмутившие демонстрантов изменения

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В протестах в Узбекистане прослеживается участие представителей иностранных государств, они «способствуют негативному развитию» ситуации, заявил представитель секретариата ОДКБ Александр Кузнецов на IX Южном форуме информационной безопасности «Инфофорум — Сочи», передает ТАСС.

«События, которые произошли в результате попыток внесения изменений в конституцию [Узбекистана], тоже влияют негативно», — отметил Кузнецов.

Протесты 1 июля начались в столице входящей в состав Узбекистана республики Каракалпакстан Нукусе. Недовольство местных жителей вызвал проект поправок к Конституции, в котором содержалось предложение исключить из нее положения о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума.

На следующий день правоохранительные органы заявили о задержании организаторов и сообщили, что участники акций в Нукусе пытались захватить здания органов власти. Местные парламент, правительство и МВД отметили попытки внешних сил повлиять на ситуацию «путем целенаправленных информационных выбросов и искажения происходящих событий».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев после протестов пообещал не менять статьи Конституции, касающиеся республики. Впоследствии парламент страны объявил о решении ввести изменения в новый проект основного закона и сохранить в нем суверенитет Каракалпакстана. Мирзиёев на месяц ввел в регионе режим чрезвычайного положения и комендантский час (с 21:00 до 7:00 по местному времени). 3 июля власти сообщили о стабилизации ситуации.

4 июля стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении призвавшего жителей республики митинговать журналиста и активиста Даулетмурата Тажимуратова за посягательство на конституционный строй. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. В тот же день Нацгвардия сообщила о 18 погибших и 243 пострадавших в Нукусе. Задержали 516 человек.

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Каракалпакстан — бывшая Кара-Калпакская автономная область, которую в 1930 году вывели из состава Казахской АССР и передали РСФСР. В 1936-1990 годах она входила в состав Узбекской ССР. В декабре 1990 года парламент Каракалпакстана принял декларацию о государственном суверенитете, а в 1993 году был подписан договор о его вхождении в Узбекистан на 20 лет с правом выйти в случае референдума.

ОДКБ — Организация Договора о коллективной безопасности. В нее входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.