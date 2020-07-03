«Норникель» назвал сроки ликвидации последствий ЧП в Норильске

Компания представила план работ по ликвидации разлива топлива в Норильске. Основной этап работ должен быть завершен в октябре. Процедура рекультивации зараженного грунта займет почти год, сообщили в «Норникеле»

Ликвидация последствий разлива топлива в Норильске (Фото: Денис Кожевников / ТАСС)

Компания «Норильский никель» намерена выполнить основные работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске до наступления зимнего периода. Об этом говорится в презентации «Норникеля».

«Основной этап работ по сбору, перекачке водо-топливной смеси, выемке и складированию зараженного грунта будет выполнен до наступления зимнего периода», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что до октября текущего года планируется произвести сбор нефтепродуктов с территории, прилегающей к аварийному резервуару, а также собрать нефтепродукты с реки Амбарная.

До 31 октября «Норникель» планирует собрать нефтепродукты вдоль береговых линий и обработать воду сорбентом, после чего использованный сорбент также будет собран и размещен в местах временного накопления.