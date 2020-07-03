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Авария с топливом в Норильске ,  
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«Норникель» назвал сроки ликвидации последствий ЧП в Норильске

Компания представила план работ по ликвидации разлива топлива в Норильске. Основной этап работ должен быть завершен в октябре. Процедура рекультивации зараженного грунта займет почти год, сообщили в «Норникеле»
Норникель GMKN ₽18 754 -0,16% Купить
Ликвидация последствий разлива топлива в Норильске
Ликвидация последствий разлива топлива в Норильске (Фото: Денис Кожевников / ТАСС)

Компания «Норильский никель» намерена выполнить основные работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске до наступления зимнего периода. Об этом говорится в презентации «Норникеля».

«Основной этап работ по сбору, перекачке водо-топливной смеси, выемке и складированию зараженного грунта будет выполнен до наступления зимнего периода», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что до октября текущего года планируется произвести сбор нефтепродуктов с территории, прилегающей к аварийному резервуару, а также собрать нефтепродукты с реки Амбарная.

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До 31 октября «Норникель» планирует собрать нефтепродукты вдоль береговых линий и обработать воду сорбентом, после чего использованный сорбент также будет собран и размещен в местах временного накопления.

В течение июня и июля, как указывается в презентации, будет производится сбор загрязненного грунта и его дальнейшее складирование на площадках временного накопления. До конца 2020-го компания намерена организовать линии барботажа на ручье Безымянном и устье реки Амбарная.

Для транспортировки водо-топливной смеси «Норникель» планирует построить отдельный трубопровод. Сроком окончания работ по его строительству назначено 20 июля. До 10 сентября компания будет производить транспортировку водо-топливной смеси до специально подготовленной площадки. Процедура разделения водо-топливной смеси будет вестись вплоть до конца этого года.

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Первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко во время телеконференции сообщил, что компания рассчитывает рекультивировать зараженный грунт в течение 11 месяцев. «У нас есть в наличии 11 месяцев, в течение которых грунт не будет представлять опасности. Задачу мы себе поставили — в течение этого сезона и части 2021 года у нас пойдет переработка этого грунта», — сообщил он.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Норильско-Таймырская энергетическая компания НТЭК («дочка» «Норникеля», которой принадлежит ТЭЦ) заявила, что причиной разлива 21 тыс. топлива из резервуара стали просевшие из-за таяния вечной мерзлоты сваи.

По данным Росприроднадзора, 6 тыс. т попало в грунт, а остальные 15 тыс. т — в водоемы. Загрязнены оказались реки Амбарная и Далдыкан, а также почти все их притоки. Общая площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
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Комментируя произошедшее, генеральный директор «Норильского Никеля» Владимир Потанин заявлял, что аварию было «сложно предвидеть», так как она произошла из-за внезапного проседания свай вследствие изменения состояния вечной мерзлоты. Последствия аварии Потанин пообещал устранить за счет компании, оценив возможные расходы в 10 млрд руб., не считая штрафов. К середине июня на ликвидацию последствий компания потратила уже половину этой суммы.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Михаил Юшков
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