«Норникель» назвал сроки ликвидации последствий ЧП в Норильске

В течение июня и июля, как указывается в презентации, будет производится сбор загрязненного грунта и его дальнейшее складирование на площадках временного накопления. До конца 2020-го компания намерена организовать линии барботажа на ручье Безымянном и устье реки Амбарная.
Для транспортировки водо-топливной смеси «Норникель» планирует построить отдельный трубопровод. Сроком окончания работ по его строительству назначено 20 июля. До 10 сентября компания будет производить транспортировку водо-топливной смеси до специально подготовленной площадки. Процедура разделения водо-топливной смеси будет вестись вплоть до конца этого года.
Первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко во время телеконференции сообщил, что компания рассчитывает рекультивировать зараженный грунт в течение 11 месяцев. «У нас есть в наличии 11 месяцев, в течение которых грунт не будет представлять опасности. Задачу мы себе поставили — в течение этого сезона и части 2021 года у нас пойдет переработка этого грунта», — сообщил он.
Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Норильско-Таймырская энергетическая компания НТЭК («дочка» «Норникеля», которой принадлежит ТЭЦ) заявила, что причиной разлива 21 тыс. топлива из резервуара стали просевшие из-за таяния вечной мерзлоты сваи.
По данным Росприроднадзора, 6 тыс. т попало в грунт, а остальные 15 тыс. т — в водоемы. Загрязнены оказались реки Амбарная и Далдыкан, а также почти все их притоки. Общая площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.
Комментируя произошедшее, генеральный директор «Норильского Никеля» Владимир Потанин заявлял, что аварию было «сложно предвидеть», так как она произошла из-за внезапного проседания свай вследствие изменения состояния вечной мерзлоты. Последствия аварии Потанин пообещал устранить за счет компании, оценив возможные расходы в 10 млрд руб., не считая штрафов. К середине июня на ликвидацию последствий компания потратила уже половину этой суммы.