В Норильске загорелся полигон с промышленными отходами

Фото: МЧС России

В Норильске произошел пожар на полигоне для твердых промышленных отходов ООО «Байкал-2000». Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. Ему присвоен ранг 1-БИС. «Угрозы близлежащим строениям нет. Задействовано 26 человек и восемь единиц техники», — уточняется в сообщении.

В 13:01 (9:01 по мск) пожар был локализован.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что полигон находится в 5 км от города, ветер относил дым пожара в сторону от населенного пункта. По информации агентства, если ветер изменит направление, задействуют лабораторию для измерения ПДК вредных веществ.