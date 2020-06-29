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В Норильске загорелся полигон с промышленными отходами

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Норильске произошел пожар на полигоне для твердых промышленных отходов ООО «Байкал-2000». Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. Ему присвоен ранг 1-БИС. «Угрозы близлежащим строениям нет. Задействовано 26 человек и восемь единиц техники», — уточняется в сообщении.

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В 13:01 (9:01 по мск) пожар был локализован.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что полигон находится в 5 км от города, ветер относил дым пожара в сторону от населенного пункта. По информации агентства, если ветер изменит направление, задействуют лабораторию для измерения ПДК вредных веществ.

В Норильске произошел сброс отходов в районе фабрики «Норникеля»
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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Накануне утром загорелась кровля подстанции НТЭК, контрольным пакетом которой владеет «Норникель». При тушении залили оборудование, в результате жители Норильска и обсерватор для приезжих оказались без электричества. Электроснабжение восстановили вечером того же дня.

Теги: Норильск, МЧС, пожар, отходы, новости
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