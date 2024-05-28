В Краснодаре увеличили единовременную выплату для контрактников

В Краснодаре подписавшим контракт с Минобороны до октября доплатят ₽250 тыс.

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Власти Краснодара решили установить новую единовременную выплату в размере 250 тыс. руб. для лиц, которые заключат контракт с Минобороны с 1 июня по 1 октября, сообщил в телеграм-канале мэр города Евгений Наумов.

Новую муниципальную меру поддержки, по словам главы города, согласовали депутаты гордумы. Выплата будет распространятся только на тех, кто подпишет контракты в военкоматах Краснодара.

«Таким образом, для краснодарских контрактников общая единовременная выплата может увеличиться до 1,65 млн руб.», — отметил Наумов.

Сумма единовременной выплаты контрактникам в Краснодарском крае складывается из нескольких мер поддержки. Это: федеральная выплата в размере 195 тыс. руб. за заключение контракта;

увеличенная в апреле региональная выплата 1 млн руб. из бюджета Краснодарского края;

контрактник может получить 200 тыс. руб. дополнительно, если поступит на службу в именные краснодарские подразделения. Вместе с учрежденной выплатой сумма может достигать 1,645 млн руб.

Единовременные выплаты контрактникам ранее подняли и другие российские регионы. В конце февраля их удвоили в Брянской области (до 400 тыс. руб.). В начале апреля в Ростовской области также подняли выплату на уровне региона до 700 тыс. руб.

По данным Минобороны, в прошлом году на военную службу по контракту поступили около 540 тыс. человек. К апрелю с начала этого года контракты с ведомством заключили более 100 тыс. человек, отчитывалось министерство.