В Краснодаре увеличили единовременную выплату для контрактников
Власти Краснодара решили установить новую единовременную выплату в размере 250 тыс. руб. для лиц, которые заключат контракт с Минобороны с 1 июня по 1 октября, сообщил в телеграм-канале мэр города Евгений Наумов.
Новую муниципальную меру поддержки, по словам главы города, согласовали депутаты гордумы. Выплата будет распространятся только на тех, кто подпишет контракты в военкоматах Краснодара.
«Таким образом, для краснодарских контрактников общая единовременная выплата может увеличиться до 1,65 млн руб.», — отметил Наумов.
Сумма единовременной выплаты контрактникам в Краснодарском крае складывается из нескольких мер поддержки. Это:
- федеральная выплата в размере 195 тыс. руб. за заключение контракта;
- увеличенная в апреле региональная выплата 1 млн руб. из бюджета Краснодарского края;
- контрактник может получить 200 тыс. руб. дополнительно, если поступит на службу в именные краснодарские подразделения.
Вместе с учрежденной выплатой сумма может достигать 1,645 млн руб.
Единовременные выплаты контрактникам ранее подняли и другие российские регионы. В конце февраля их удвоили в Брянской области (до 400 тыс. руб.). В начале апреля в Ростовской области также подняли выплату на уровне региона до 700 тыс. руб.
По данным Минобороны, в прошлом году на военную службу по контракту поступили около 540 тыс. человек. К апрелю с начала этого года контракты с ведомством заключили более 100 тыс. человек, отчитывалось министерство.
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