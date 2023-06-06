Белгородский губернатор Гладков: по Шебекинскому округу за сутки был выпущен 491 снаряд

Гладков сообщил о 491 прилете в Шебекинском округе за сутки

ВСУ за сутки выпустили по Шебекинскому городскому округу 491 боеприпас, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино удары наносились в большинстве своем по жилым массивам. Есть пострадавший с осколочным ранением кисти. Мужчину доставили в больницу, где врачи оказывают ему необходимую помощь», — написал он в телеграм-канале.

Под обстрел также попали села Графовка (12 прилетов), Муром (20), Безлюдовка (15), Новая Таволжанка (105), Красное (5), хутора Терезовка (8) и Балки (6) и поселок Ленинский (7) в Шебекинском городском округе.

Обстреляны были и другие районы области.

В Белгородском районе под минометный и артиллерийский обстрел попало село Журавлевка. В селе Драгунское была сброшена бомба с беспилотника — поврежден энергетический объект. В поселке Разумное при работе ПВО повреждены дом, летняя веранда кафе, ЛЭП, кровля теплицы и 11 автомобилей, люди не пострадали.

Над Белгородом дважды работала система ПВО, повреждены два служебных автомобиля.

В Борисовском районе обстреляно село Цаповка.

В Волоконовском районе минометный снаряд выпущен по хутору Старый.

В Грайворонском районе зафиксировано 49 прилетов, из них 42 — в селе Глотово. 14-летний мальчик был контужен, повреждены здание сельхозпредприятия и частный дом. Также прилеты были в селах Козинка, Сподарюшино и Почаево, там пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе под обстрел попало село Вязовое.

В последние дни обстрелы Белгородской области участились. Больше всего обстрелов фиксируется в Шебекинском округе. Власти объявили добровольную эвакуацию из приграничных районов.