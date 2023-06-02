Гладков сообщил об усилении патрулей в Шебекино из-за риска мародерства

МВД и Росгвардия усилили вооруженные патрули в городе, они работают и по ночам. За безопасностью в городе также следят МЧС, администрация и отряды самообороны. Гладков подчеркнул, что возвращаться в город сейчас небезопасно

Росгвардия и управление МВД усилили патрули в Шебекино, чтобы обеспечить безопасность имущества уехавших жителей. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Местные жители переживают, «что кто-то придет и разграбит» дома, отметил глава региона.

«Безусловно, такой риск есть, поэтому наша задача — постараться обеспечить безопасность того имущества, которое осталось там», — добавил он.

Гладков сообщил, что звонил руководству Росгвардии и УМВД, после чего оба ведомства усилили вооруженные патрули. Они «отрабатывают всю ночь», также за безопасностью в городе следят сотрудники МЧС, отряды самообороны и местная администрация, написал губернатор.

Власти пока не могут позволить жителям вернуться в Шебекино, так как находиться в городе сейчас небезопасно, заключил он.

Шебекино находится в 5 км от Харьковской области Украины, с начала военной операции город регулярно подвергается обстрелам. Раньше власти сообщали о единичных ударах, однако в последнее время они участились. Только в течение дня 1 июня в Шебекино упали 850 снарядов, это рекорд с начала боевых действий. 2 июня город также подвергался обстрелам.

Кроме того, 1 июня Белгородская область подверглась нескольким атакам с участием украинских подразделений и бронетехники. Бои шли в том числе близ автомобильного пункта пропуска «Шебекино». Российское Минобороны отчитывалось, что атаки удалось отразить.

На фоне ударов власти начали эвакуировать жителей города. Разместить их согласились Воронежская, Томская, Пензенская и Ярославская области, а также другие регионы. Более 2,5 тыс. эвакуированных вывезли в Белгород и Старый Оскол, их разместят в том числе в студенческих общежитиях.